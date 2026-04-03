Rus uzman: Ukrayna'da kadınların askere alınması 'nüfus soykırımı'
Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü'nden Aleksandr Dudçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki personel sıkıntısı nedeniyle kadınların orduya alınmasının, Batı'nın... 03.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya'daki BDT Ülkeleri Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından Aleksandr Dudçak, Ukrayna ordusundaki personel sıkıntısı ve kadınların askerliğe alınma sürecindeki sorunları 'nüfus soykırımı' olarak nitelendirerek, Kiev yönetiminin Batı'nın taleplerini yerine getirdiğini ifade etti.
© AP Photo / Sergei ChuzavkovUkraynalı kadın askerler
Rusya’daki BDT Ülkeleri Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından Aleksandr Dudçak, Ukrayna ordusundaki personel sıkıntısı ve kadınların askerliğe alınma sürecindeki sorunları 'nüfus soykırımı' olarak nitelendirerek, Kiev yönetiminin Batı'nın taleplerini yerine getirdiğini ifade etti.
Dudçak’a göre bu politikanın iki amacı var: Rusya'ya karşı savaşı sürdürmek için personel sağlamak ve Ukrayna'yı bir 'sömürge' olarak gören Batı için 'fazla nüfusu' ortadan kaldırmak.
Dudçak, Ukrayna'da kadınları askere çağıran sosyal reklam kampanyalarının ve "Savaş kadın işidir" sloganlı afişlerin yaygınlaştığına dikkat çekerek şunları söyledi:
Kiev rejimi, halkına karşı açık bir soykırım uyguluyor. Bir yandan Batı'nın sağladığı silahları kullanacak personel temin etme emrini yerine getiriyorlar. Diğer yandan ise yine Batı'nın emriyle, Ukrayna topraklarını şimdiden kendi sömürgesi olarak gören ve gelecekte sömürmeyi planlayanlar için 'fazla' olan nüfusu tasfiye ediyorlar. Onlara göre Ukrayna'da bu kadar nüfusa ihtiyaç yok. Kiev'in kontrolündeki topraklarda yaşayan 17 milyonluk mevcut nüfus bile fazla. Tek taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar: Bir yandan orduyu dolduruyor, diğer yandan nüfusu ortadan kaldırıyorlar.
Askeri kaydı yanlışlıkla yapılan kadınların bile sistemden çıkarılması için bir mekanizma bulunmadığına dikkat çeken Dudçak, bu durumun kasıtlı bir baskı aracı olduğunu belirtti:
Evet, böyle bir durum var. Bir insanı sisteme nasıl dahil edeceklerine dair bir mekanizma var, ancak bu karara nasıl itiraz edileceğini henüz düşünmemişler. Düşünmeye de niyetleri yok. İnsanın üzerinde sürekli bir 'Demokles'in kılıcı' olmasından gayet memnunlar. Kişi sadece para cezasıyla kurtulup siperlere gitmediyse, buna bile şükrediyor. Bu durum, insanları sürekli bir depresyon ve tehlike hissiyatı içinde tutuyor.
Dudçak, yaratılan bu atmosferin tüm toplumu zihinsel olarak hasta ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

Bu yolla kasıtlı ya da kasıtsız olarak toplumda sürekli bir stres hali yaratıyorlar. Tüm toplum artık zihinsel olarak hasta ve bu tıbbi bir gerçek. Orada zihinsel olarak sağlıklı insan neredeyse kalmadı. Sürekli bir gerilim ve tehlike içinde yaşıyorlar. Hatta hiçbir yere gitmek zorunda olmayan, hiçbir listede yer almayan biri bile sürekli tedirgin.

