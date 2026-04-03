Rus uzman: Ukrayna'da kadınların askere alınması 'nüfus soykırımı'

Rus uzman: Ukrayna'da kadınların askere alınması 'nüfus soykırımı'

Sputnik Türkiye

Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü'nden Aleksandr Dudçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki personel sıkıntısı nedeniyle kadınların orduya alınmasının, Batı'nın... 03.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-03T18:07+0300

2026-04-03T18:07+0300

2026-04-03T18:07+0300

Rusya’daki BDT Ülkeleri Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından Aleksandr Dudçak, Ukrayna ordusundaki personel sıkıntısı ve kadınların askerliğe alınma sürecindeki sorunları 'nüfus soykırımı' olarak nitelendirerek, Kiev yönetiminin Batı'nın taleplerini yerine getirdiğini ifade etti.Dudçak’a göre bu politikanın iki amacı var: Rusya'ya karşı savaşı sürdürmek için personel sağlamak ve Ukrayna'yı bir 'sömürge' olarak gören Batı için 'fazla nüfusu' ortadan kaldırmak.Dudçak, Ukrayna'da kadınları askere çağıran sosyal reklam kampanyalarının ve "Savaş kadın işidir" sloganlı afişlerin yaygınlaştığına dikkat çekerek şunları söyledi:Askeri kaydı yanlışlıkla yapılan kadınların bile sistemden çıkarılması için bir mekanizma bulunmadığına dikkat çeken Dudçak, bu durumun kasıtlı bir baskı aracı olduğunu belirtti:Dudçak, yaratılan bu atmosferin tüm toplumu zihinsel olarak hasta ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

ukrayna

kiev

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr dudçak, uzman, bağımsız devletler topluluğu (bdt), ukrayna, kiev, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kadın askerler