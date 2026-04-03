https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/epdk-duyurdu-elektrik-ve-dogalgaza-zam-geldi-1104759648.html
EPDK duyurdu: Elektrik ve doğal gaza zam geldi
Sputnik Türkiye
03.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-03T22:43+0300
türki̇ye
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik
elektrik faturası
doğalgaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/06/1053522034_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_48f3936852288178c90a29f4e6e261ba.jpg
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yönelik artışlar duyuruldu.Elektrikte mesken aboneleri için perakende satış fiyatları yüzde 25 artırıldı. Kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri için artış yüzde 17.5, sanayi aboneleri için yüzde 5.8, tarımsal faaliyetler için ise yüzde 24.8 olarak belirlendi.Doğal gazda ise konut tüketicilerinde ortalama yüzde 25, sanayi tüketicilerinde yüzde 18.61, elektrik üretim santrallerinde ise yüzde 19.42 oranında artış uygulanacak. Konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçildiği de belirtildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/06/1053522034_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8850d02cb2ae44e283bd69cb08d9cd4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik, elektrik faturası, doğalgaz
20:25 03.04.2026 (güncellendi: 22:43 03.04.2026)
