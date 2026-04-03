İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
EPDK duyurdu: Elektrik ve doğal gaza zam geldi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaza yarından itibaren yüzde 25 zam geldiğini duyurdu. 03.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-03T20:25+0300
2026-04-03T22:43+0300
20:25 03.04.2026 (güncellendi: 22:43 03.04.2026)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaza yarından itibaren yüzde 25 zam geldiğini duyurdu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yönelik artışlar duyuruldu.
Elektrikte mesken aboneleri için perakende satış fiyatları yüzde 25 artırıldı. Kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri için artış yüzde 17.5, sanayi aboneleri için yüzde 5.8, tarımsal faaliyetler için ise yüzde 24.8 olarak belirlendi.
Doğal gazda ise konut tüketicilerinde ortalama yüzde 25, sanayi tüketicilerinde yüzde 18.61, elektrik üretim santrallerinde ise yüzde 19.42 oranında artış uygulanacak. Konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçildiği de belirtildi.
