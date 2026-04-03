Putin ve Erdoğan görüştü: En kısa sürede ateşkes sağlanmalı
18:23 03.04.2026 (güncellendi: 19:44 03.04.2026)
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderlerin savaşta 'en kısa sürede ateşkesin sağlanması gerektiğini belirttikleri' açıklandı.
Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede Basra Körfezi bölgesinde devam eden askeri ve siyasi krizin tırmanması konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada “Görüşmede Basra Körfezi bölgesinde devam eden askeri ve siyasi krizin tırmanması konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu” denilirken eklendi:
Yoğun çatışmaların sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel ölçekte de enerji, ticaret ve lojistik alanları dahil olmak üzere ciddi olumsuz sonuçlara yol açtığı dile getirildi.
Liderler, en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve bölgedeki tüm devletlerin meşru çıkarlarını dikkate alan uzlaşmacı barış anlaşmasının yapılması gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduklarını belirttiler.
'Erdoğan'a şükranlarını sundu'
Ukrayna'daki durumun ele alınması sırasında Vladimir Putin, ilgili müzakere sürecine katkıda bulunmaya her zaman hazır olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.
Kiev rejiminin Rusya ile Türkiye'yi birbirine bağlayan doğalgaz altyapısına ve Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırı girişimlerini göz önünde bulundurarak, Karadeniz sularında kapsamlı güvenliğin sağlanması amacıyla koordineli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca, Rusya-Türkiye siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerinin genişletilmesine, özellikle enerji sektöründe ortak stratejik projelerin hayata geçirilmesine yönelik adımlar da ele alınmıştır.
'Erdoğan, Netanyahu'nun saldırgan politalarının önünün alınması gerektiğini söyledi'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na göre "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran’ın bölge ülkelerine mukabelesini de tasvip etmediğimizi, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti."
Açıklama şöyle devam etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu Hükümeti’nin bölge genelindeki saldırgan politikalarının önünün alınması gerektiğini, İsrail’in Kudüs’ün statüsünün aşındırılmasına yönelik adımlarına müsaade edilemeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son durumu yakından takip ettiğini, Suriye’de istikrarı güçlendirecek her adımın Türkiye ve Rusya’nın ortak menfaatine olduğunu, buradaki kazanımların riske atılmamasının önemini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin barışla neticelenmesi için Türkiye’nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye’nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini belirtti.