Beyaz Saray'ın 2027 bütçe taslağında Ukrayna'ya destek yer almadı

Beyaz Saray'ın 2027 bütçe taslağında Ukrayna'ya destek yer almadı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray tarafından hazırlanan 2027 yılı bütçe taslağında Ukrayna'ya yönelik herhangi bir destek maddesine yer verilmedi. Belgede Kiev'e ne askeri ne de... 03.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-03T20:00+0300

2026-04-03T20:00+0300

2026-04-03T20:00+0300

Beyaz Saray tarafından hazırlanan 2027 yılı bütçe taslağında, Ukrayna'ya desteği öngören herhangi bir madde bulunmadığı ortaya çıktı.Sputnik’in incelediği 92 sayfalık belgede "Ukrayna" kelimesi bir kez bile geçmiyor. Amerikan yönetimi, Kiev'e ne silah ve mühimmat tedariki yoluyla ne de ek mali dilimler şeklinde bir yardım öngörmedi.Beyaz Saray, 2027'de Ukrayna'ya insani yardım için de harcama yapmayı planlamıyor.Diğer yandan Washington, askeri bütçeyi rekor seviyede artırarak 1.5 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Taslakta, 18'i muharip ve 16'sı destek gemisi olmak üzere ordu ve donanma için 34 geminin inşasına 65.8 milyar dolar harcanması teklif ediliyor. Bu tür yatırımların, ABD'nin vuruş gücünü yeniden sağlamayı ve ülkenin küresel tehditler karşısında mutlak askeri üstünlüğünü garanti altına almayı amaçladığı belirtiliyor.Beyaz Saray ayrıca, modernizasyonu ve çeşitlendirilmesi de dahil olmak üzere nükleer kompleksin finansmanı için Pentagon bütçesinin artırılmasını talep etti.Askeri olmayan harcamaların ise 73 milyar dolar, yani yüzde on oranında azaltılması planlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemelerde de 2.7 milyar dolarlık kesintiye gidilecek.

abd

ukrayna

kiev

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, beyaz saray, pentagon, ukrayna, kiev, bütçe, yardım, mali yardım, askeri yardım, washington, birleşmiş milletler (bm)