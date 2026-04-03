MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
Asgari ücrete ara zam yolda mı?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, kulislerde konuşulan asgari ücrete ara zam ihtimallerini değerlendirdi. 03.04.2026, Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, kulislerde konuşulan temmuz ayında asgari ücrete ara zam iddialarını değerlendirdi.Özellikle yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün etkisiyle temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Elmen bu beklentilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.‘Temmuz’da ara zam ihtimali var’ diyen Elmen, şöyle konuştu:
17:51 03.04.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, kulislerde konuşulan temmuz ayında asgari ücrete ara zam iddialarını değerlendirdi.

Özellikle yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün etkisiyle temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Elmen bu beklentilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
‘Temmuz’da ara zam ihtimali var’ diyen Elmen, şöyle konuştu:
“Asgari ücrette temmuz zammı çok merak ediliyor. Zam olacak mı diye çok soruluyor. Şu an açıklanan resmi bir zam biliyorsunuz ki yok. Ama kulislerde konuşulana göre bütün kesimlerde bu konuda ciddi bir beklenti var. İş veren tarafı ara bir zam talep etmiyor ve istemiyor, işçi tarafı ise enflasyon yükseliyor diyor. Yıl başında alınan zam yetmiyor, çoktan eridi gitti. Zaman yaklaştıkça göreceğiz ama mevcut duruma baktığımızda asgari ücret 28 bin TL. Şu anda herkes temmuzu konuşuyor çünkü enflasyon çok hızlı yükseliyor, alım gücü çok hızlı düşüyor. Asgari ücrete gelen 5 bin 971 TL’lik artışının iki bin 900 TL’si eridi diye sürekli talep geliyor. Kemer sıkma politikasına son verilmesi ve işçilerin isteklerinin karşılanması isteniyor. Kulislerde konuşulana göre ise bazı senaryolarda küçük bir artışla 28’in 30’a çıkarılması konuşuluyor. Asgari ücret aslında eşittir siyaset artı ekonomi. Ona göre ücret belirlenir. Ama temmuzda bir ara zam ihtimali var, garanti değil”
