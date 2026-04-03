Asgari ücrete ara zam yolda mı?

“Asgari ücrette temmuz zammı çok merak ediliyor. Zam olacak mı diye çok soruluyor. Şu an açıklanan resmi bir zam biliyorsunuz ki yok. Ama kulislerde konuşulana göre bütün kesimlerde bu konuda ciddi bir beklenti var. İş veren tarafı ara bir zam talep etmiyor ve istemiyor, işçi tarafı ise enflasyon yükseliyor diyor. Yıl başında alınan zam yetmiyor, çoktan eridi gitti. Zaman yaklaştıkça göreceğiz ama mevcut duruma baktığımızda asgari ücret 28 bin TL. Şu anda herkes temmuzu konuşuyor çünkü enflasyon çok hızlı yükseliyor, alım gücü çok hızlı düşüyor. Asgari ücrete gelen 5 bin 971 TL’lik artışının iki bin 900 TL’si eridi diye sürekli talep geliyor. Kemer sıkma politikasına son verilmesi ve işçilerin isteklerinin karşılanması isteniyor. Kulislerde konuşulana göre ise bazı senaryolarda küçük bir artışla 28’in 30’a çıkarılması konuşuluyor. Asgari ücret aslında eşittir siyaset artı ekonomi. Ona göre ücret belirlenir. Ama temmuzda bir ara zam ihtimali var, garanti değil”