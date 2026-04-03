Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Ahmet Süha Sumar: ABD'nin toparlanması çok zor, yeni bir düzen kurulacak
Ahmet Süha Sumar: ABD'nin toparlanması çok zor, yeni bir düzen kurulacak
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Emekli Büyükelçi ve Cumhuriyet Yazarı Ahmet Süha Umar ve Gazeteci Ercan Deniz Küçük oldu. 03.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-03T19:12+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
i̇ran
nato
amerika
işi̇d
el kaide
radyo
radyo
Emekli Büyükelçi ve Cumhuriyet Yazarı Ahmet Süha Umar, İran'a süren saldırıları ve Türkiye'ye kurulması planlanan NATO üssünü değerlendirdi.Gazeteci Ercan Deniz Küçük ise Resmi Gazete verilerine göre, son 5 yılda IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle malvarlığı dondurulan 98 yabancı uyruklu kişinin Türkiye'de ikamet izni veya vatandaşlık aldığı haberini anlattı.
i̇ran
amerika
Mustafa Hoş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, i̇ran, nato, amerika, işi̇d, el kaide, radyo, radyo, radyo sputnik

Ahmet Süha Sumar: ABD'nin toparlanması çok zor, yeni bir düzen kurulacak

19:12 03.04.2026
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Emekli Büyükelçi ve Cumhuriyet Yazarı Ahmet Süha Umar ve Gazeteci Ercan Deniz Küçük oldu.
Emekli Büyükelçi ve Cumhuriyet Yazarı Ahmet Süha Umar, İran’a süren saldırıları ve Türkiye’ye kurulması planlanan NATO üssünü değerlendirdi.
Gazeteci Ercan Deniz Küçük ise Resmi Gazete verilerine göre, son 5 yılda IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle malvarlığı dondurulan 98 yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de ikamet izni veya vatandaşlık aldığı haberini anlattı.
Emekli Büyükelçi ve Cumhuriyet Yazarı Ahmet Süha Umar şunları söyledi:
Bu bir aylık süreci çok kısa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı vahim yanlışın sonucunda dünyada, her alanda çok büyük bir kredi kaybetti. Çok büyük bir, o varlığı güvenilir, düzgün müttefik, aklımıza hangi bir niteleme gelirse gelsin, bütün bunlarda çok büyük kayba uğradı. Diğer kayıplar telafi edilir ama bu kaybın telafisi kanımca çok güç, hatta bu aşamadan sonra dünyadaki diğer gelişmeleri de düşünürsek hemen hemen olanaksız gibi geliyor bana.Yeni bir düzen kurulacak. Amerika hegemonyası yıkıldı diyebiliyor muyuz şimdi? Şimdi bu tür sözleri tabi çok iddialı sözler bunlar, yıkıldı ama yıkılabileceğini ve yıkılmakta olduğunu gösteren çok önemli belirtiler var diyebiliriz. NATO ilk kez bu kadar birbirine düştü.Bakın somut bir örnek, geçenlerde açıkladılar. Danimarka, Greenland adasına Amerika ile Amerika'nın saldırısına karşı koymak üzere tedbir alarak işe girdi. Danimarka ABD'nin müttefikinin kendisine saldıracağını düşünerek bir adada tedbir alıyor.Trump evet hani bizde bir laf vardır, belki biraz amiyane olacak ama delidir, ne yapsa yeridir. Evet öyle olmasına rağmen İran gibi bir ülkesi söyledim, Moğollalar herkese ayol demek ki öyle değilmiş. Yani Moğollalara dışarıdan bakmak başka şey, İran'da bulunup İranlı olmak ve onun gözüyle bakmak demek ki başka bir şeymiş.Umarım hiç olmazsa bu dersi almıştır Amerika ve İsrail. Bugün İran, bırakın İsrail ve Amerika'yı çok sıkıntıya sokmayı, NATO İttifakı'nı dağılma noktasına getirdi. Bundan daha büyük, İran için bundan daha büyük bir başarı olabilir mi? Ve bunu istemeden yaptı, onun derdi başkaydı.İran hiçbir zaman NATO İttifakı'nı dağıtmaya çalışmadı. Ama öyle bir yanlış yapıldı ki, bu yanlışın sonunda ödenebilecek bedellerden bir tanesi 75 yıllık bir ittifakın neredeyse dağılmak üzere olduğu. Önümüzdeki dönem için Türkiye ne yapmalı? Önce bugüne kadar ne yaptı dediniz ya, ben o bugüne kadar ne yaptı kısmına vereceğim yanıt ne yaptığını bilemedi.Ne yapacağını bilemedi. Hiç kimse kusura bakmasın.
Заголовок открываемого материала