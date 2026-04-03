Ahmet Süha Sumar: ABD'nin toparlanması çok zor, yeni bir düzen kurulacak

Bu bir aylık süreci çok kısa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı vahim yanlışın sonucunda dünyada, her alanda çok büyük bir kredi kaybetti. Çok büyük bir, o varlığı güvenilir, düzgün müttefik, aklımıza hangi bir niteleme gelirse gelsin, bütün bunlarda çok büyük kayba uğradı. Diğer kayıplar telafi edilir ama bu kaybın telafisi kanımca çok güç, hatta bu aşamadan sonra dünyadaki diğer gelişmeleri de düşünürsek hemen hemen olanaksız gibi geliyor bana.Yeni bir düzen kurulacak. Amerika hegemonyası yıkıldı diyebiliyor muyuz şimdi? Şimdi bu tür sözleri tabi çok iddialı sözler bunlar, yıkıldı ama yıkılabileceğini ve yıkılmakta olduğunu gösteren çok önemli belirtiler var diyebiliriz. NATO ilk kez bu kadar birbirine düştü.Bakın somut bir örnek, geçenlerde açıkladılar. Danimarka, Greenland adasına Amerika ile Amerika'nın saldırısına karşı koymak üzere tedbir alarak işe girdi. Danimarka ABD'nin müttefikinin kendisine saldıracağını düşünerek bir adada tedbir alıyor.Trump evet hani bizde bir laf vardır, belki biraz amiyane olacak ama delidir, ne yapsa yeridir. Evet öyle olmasına rağmen İran gibi bir ülkesi söyledim, Moğollalar herkese ayol demek ki öyle değilmiş. Yani Moğollalara dışarıdan bakmak başka şey, İran'da bulunup İranlı olmak ve onun gözüyle bakmak demek ki başka bir şeymiş.Umarım hiç olmazsa bu dersi almıştır Amerika ve İsrail. Bugün İran, bırakın İsrail ve Amerika'yı çok sıkıntıya sokmayı, NATO İttifakı'nı dağılma noktasına getirdi. Bundan daha büyük, İran için bundan daha büyük bir başarı olabilir mi? Ve bunu istemeden yaptı, onun derdi başkaydı.İran hiçbir zaman NATO İttifakı'nı dağıtmaya çalışmadı. Ama öyle bir yanlış yapıldı ki, bu yanlışın sonunda ödenebilecek bedellerden bir tanesi 75 yıllık bir ittifakın neredeyse dağılmak üzere olduğu. Önümüzdeki dönem için Türkiye ne yapmalı? Önce bugüne kadar ne yaptı dediniz ya, ben o bugüne kadar ne yaptı kısmına vereceğim yanıt ne yaptığını bilemedi.Ne yapacağını bilemedi. Hiç kimse kusura bakmasın.