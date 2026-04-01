Trump: ABD’nin savaşı sona erdirmesi için İran anlaşma yapmak zorunda değil
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonun iki-üç hafta içinde sona erebileceğini belirtirken, Tahran'ın anlaşma yapmasının şart olmadığını ve...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/abd-disisleri-bakanligindan-suudi-arabistan-uyarisi-1104658447.html
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonun iki-üç hafta içinde sona erebileceğini belirtirken, Tahran’ın anlaşma yapmasının şart olmadığını ve yeni İran yönetimiyle iletişimin daha kolay olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a karşı askeri harekatını iki ila üç hafta içinde sona erdirebileceğini söyledi.
Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında Trump, "Çok yakında ayrılacağız" dedi ve ayrılışın iki veya üç hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi.
Ayrıca Trump, İran'ın askeri operasyonun durdurulması için ABD ile bir anlaşmaya varmasına gerek olmadığını ifade etti:
ABD’nin savaşı sona erdirmesi için İran anlaşma yapmak zorunda değil. Eğer uzun bir süre boyunca Taş Devri'ne geri döneceklerini ve nükleer silah geliştiremeyeceklerini hissedersek, anlaşma yapıp yapmamamız fark etmeksizin oradan ayrılırız
Son olarak Trump, şu ifadeleri kullandı:
Yeni bir İran rejimi var ve onunla iletişim kurmak daha kolay. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz ve yeni rejim selefinden çok daha iyi.