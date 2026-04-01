Pentagon, İran'a karşı düzenlenen operasyonlar sırasında yaklaşık 350 ABD askerinin yaralandığını açıkladı
Pentagon, İran'a karşı düzenlenen operasyonlar sırasında yaklaşık 350 ABD askerinin yaralandığını açıkladı
Pentagon verilerine göre İran’a yönelik operasyonların başlamasından bu yana yaklaşık 350 ABD askeri yaralanırken, en az 13 askerin hayatını kaybettiği... 01.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-01T04:50+0300
2026-04-01T04:50+0300
Pentagon'un Savunma Kayıp Analiz Sistemi'ne (DCAS) göre, İran'a karşı askeri operasyonların başlamasından bu yana yaklaşık 350 ABD askeri yaralandı.Derlenen verilere göre, 31 Mart itibarıyla toplam 349 kişi yaralanırken bunların 234'ü Kara Kuvvetleri, 63'ü Deniz Kuvvetleri, 33'ü Hava Kuvvetleri ve 19'u Deniz Piyadeleri mensubu.Yaralılar arasında 42 kadın ve 304 erkek bulunuyor. DCAS'a göre, yaralılardan 28'i 22 yaşın altında, 206'sı 22-35 yaş arasında, 114'ü 35 yaşın üzerinde ve birinin yaşı bilinmiyor.Verilere göre ölü sayısı ise 13'e ulaştı.
abd, i̇ran, pentagon, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri

Pentagon, İran'a karşı düzenlenen operasyonlar sırasında yaklaşık 350 ABD askerinin yaralandığını açıkladı

04:50 01.04.2026
Pentagon verilerine göre İran’a yönelik operasyonların başlamasından bu yana yaklaşık 350 ABD askeri yaralanırken, en az 13 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pentagon'un Savunma Kayıp Analiz Sistemi'ne (DCAS) göre, İran'a karşı askeri operasyonların başlamasından bu yana yaklaşık 350 ABD askeri yaralandı.
Derlenen verilere göre, 31 Mart itibarıyla toplam 349 kişi yaralanırken bunların 234'ü Kara Kuvvetleri, 63'ü Deniz Kuvvetleri, 33'ü Hava Kuvvetleri ve 19'u Deniz Piyadeleri mensubu.
Yaralılar arasında 42 kadın ve 304 erkek bulunuyor. DCAS'a göre, yaralılardan 28'i 22 yaşın altında, 206'sı 22-35 yaş arasında, 114'ü 35 yaşın üzerinde ve birinin yaşı bilinmiyor.
Verilere göre ölü sayısı ise 13'e ulaştı.
