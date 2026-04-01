Çin ve Pakistan'dan Ortadoğu'daki çatışma için ortak barış girişimi
Çin ve Pakistan, Basra Körfezi ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın yeniden tesisi için beş maddelik ortak bir girişim sundu. Girişim, Çin Dışişleri Bakanı Wang...
2026-04-01T01:15+0300
Çin ve Pakistan, Basra Körfezi ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın yeniden tesisi için beş maddelik ortak bir girişim sundu. Girişim, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından açıklandı.
Çin ve Pakistan, Ortadoğu'daki gerilimi düşürmek ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla beş maddelik ortak bir barış planı açıkladı. Çin haber ajansı Xinhua tarafından yayınlanan metin, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Pekin'deki görüşmesi sonrası kamuoyuyla paylaşıldı.
Girişimin beş maddesi şu şekilde sıralandı:
1. Derhal Ateşkes Sağlanması: Çin ve Pakistan, çatışmaların derhal durdurulması ve çatışmanın yayılmasını önleyecek tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Ayrıca, çatışmadan etkilenen tüm bölgelere insani yardımın ulaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.
2. Barış Görüşmelerinin Başlatılması: Taraflar, diyalog ve diplomasinin çatışmayı çözmek için tek etkili yol olduğunun altını çizdi. Tüm tarafların barışçıl bir çözüme bağlı kalması gerektiği belirtilen maddede, İran ve Basra Körfezi devletlerinin egemenliği, toprak bütünlüğü, ulusal bağımsızlığı ve güvenliğinin sağlanması gerektiği ifade edildi.
3. Askeri Olmayan Tesislerin Güvenliği: Taraflar, çatışan tüm unsurlara sivil halka ve askeri olmayan tesislere, özellikle de enerji tesisleri ve nükleer santraller gibi barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıları derhal durdurma çağrısı yaptı.
4. Deniz Yollarının Güvenliğinin Sağlanması: Çin ve Pakistan, tarafları Hürmüz Boğazı'ndan sivil ve ticari gemilerin güvenli geçişini en kısa sürede organize etmeye ve boğazdaki normal seyrüseferi hızla yeniden tesis etmeye çağırdı. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların, mal ve enerji için hayati öneme sahip uluslararası ticaret yolları olduğu vurgulandı.
5. BM Şartı'nın Önceliği: Bu maddede Çin ve Pakistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası hukuk temelinde kalıcı bir barışın tesisi için kapsamlı bir çerçeve oluşturulmasını desteklediği belirtildi.