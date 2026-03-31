Türkiye’deki NATO güzellemelerinin nedeni
''Türkiye'deki NATO güzellemelerinin nedeni belli oldu. NATO üyesi olan ülkelerde bir anket yapıldı. Bunu Riga Üniversitesi yaptı. 2025 Eylül-Ekim ayında yapılmış bir anket. Ve insanlara ülkeniz için savaşır mısınız diye soruldu. Türkiye yüzde 88'lik oranla ilk sırada. Yüzde 88 tabii ki demiş. 2025 yılı Eylül-Ekim ayında bu anket 31.000'den fazla kişiyle yapılmış. Türkiye'yi takip eden diğer ülke Arnavutluk yüzde 69’luk oranla. Oran 69, 63, 60, 47, 49 olarak devam ediyor. Amerika'da bu oran yüzde 37. Türkiye, NATO ülkeleri arasında hem askeri anlamda güçlü. Hem de ülkesini, vatanını seven bir millet, bir topluluk var. NATO'yu biliyorsunuz, Batı asker bulamıyor. Mesela ABD'de yüzde 37. İtalya'da bu rakam yerlerde. İtalya, yüzde 20’lerde.O yüzden NATO için Türkiye önemli. Önemli olunca ne oluyor? Arka arkaya saldırılar oluyor.''
‘Önce ortam hazırlanıyor. Daha sonra da hemen NATO oradan bir sıçrayış yapıyor’
''Karadeniz'de arka arkaya gemilere dönük saldırıları oldu. Orada bir istikrarsızlık havası yaratılmaya çalışılıyor. 11 Eylül 2024'te bir saldırı olmuş. 26 Aralık 2025'te bir saldırı olmuş. 24 Aralık 2025'te Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticaret gemisi vuruldu.28 Kasım 2025'te İstanbul Boğazı'na 28 mil mesafede yine bir saldırı yapılmış.12 Aralık 2025, 17 Kasım 2025 ve en son 26 Mart İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede yani karasularımızın hemen dibinde bir Türk petrol gemisi tankeri vuruldu. İçinde Rusya'dan aldığı petrolü getiriyordu. Bir deniz aracıyla vuruldu. Hemen bunun akabinde İstanbul Boğazı'nın tam kalbinde Anadolu Kavağı’nda Beykoz'da NATO Deniz Unsur Komutanlığı kurulacağı haberi çıktı. Önce bir istikrarsızlık yaratıldı. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz değerlendirmelerinde diyor ki: Ukrayna taktik ve teknikleriyle örtüşen, insansız hava ve deniz araçlarının olduğu yer. Bu işin içinde İngiltere’nin olduğu çok belli. Beykoz'da bir NATO Deniz Unsuru Komutanlığı kurulacağı haberleri çıkıyor. Önce ortam hazırlanıyor. Daha sonra da hemen NATO oradan bir sıçrayış yapıyor.''
‘NATO bizim tepemize düşecek füzeleri önden engelliyor ama o füzeler tepemize düşecek bir yere mi atılıyor? Kim atıyor?’
''Bu şu anki İran, ABD, İsrail savaşında da görülüyor. Şöyle bir tablo var. İran'dan atılan dördüncü füze NATO tarafından engellenmiştir deniliyor. Adana'da bir NATO kol ordusu kurulacağı haberleri geldi. Türk medyasında bazı işte isimler bir NATO güzellemesi yaptı. NATO bizim tepemize düşecek füzeleri önden engelliyor ama o füzeler tepemize düşecek bir yere mi atılıyor? Kim atıyor? O bile belli değil. Cem Gürdeniz'in açıklamalarına bakıyorum. Cem Amiral diyor ki: 3 vakada da hala cevap bekleyen sorular var. Füzenin radar izi nerede? Hangi rotayla geldi? Hangi irtifada vuruldu? Hangi unsur angaje? Türkiye'nin Kürecik'ten Anamur'a kadar uzanan radar ve erken ihbar altyapısı bu verileri ortaya koyabilecek kapasitededir. Dolayısıyla soyut açıklamalar yeterli değildir diyor. Bunlar üzerinden bir şey ısıtılıyor. Yani bir NATO güzellemesi yapılıyor. Adana'daki haberi gördük değil mi? 3 füze Türkiye’yi hedef alıyordu NATO engelledi diye yalanlar arka arkaya sıralandı. Adana'da NATO kol ordusunun yeni karargâha kurulacağı haberleri geldi. Daha sonra Karadeniz'de arka arkaya bir sürü saldırılar oldu. Hemen ardından bu sefer İstanbul’un Beykoz ilçesinde Boğazlar için bir NATO üssü kurulacağı, başında da bir İngiliz komutanı olacağı iddia ediliyor. Bu numaralara lütfen kanmayın. Çünkü Boğazlar bu anlamda çok çok kritiktir.''