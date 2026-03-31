Türkiye’deki NATO güzellemelerinin nedeni

''Bu şu anki İran, ABD, İsrail savaşında da görülüyor. Şöyle bir tablo var. İran'dan atılan dördüncü füze NATO tarafından engellenmiştir deniliyor. Adana'da bir NATO kol ordusu kurulacağı haberleri geldi. Türk medyasında bazı işte isimler bir NATO güzellemesi yaptı. NATO bizim tepemize düşecek füzeleri önden engelliyor ama o füzeler tepemize düşecek bir yere mi atılıyor? Kim atıyor? O bile belli değil. Cem Gürdeniz'in açıklamalarına bakıyorum. Cem Amiral diyor ki: 3 vakada da hala cevap bekleyen sorular var. Füzenin radar izi nerede? Hangi rotayla geldi? Hangi irtifada vuruldu? Hangi unsur angaje? Türkiye'nin Kürecik'ten Anamur'a kadar uzanan radar ve erken ihbar altyapısı bu verileri ortaya koyabilecek kapasitededir. Dolayısıyla soyut açıklamalar yeterli değildir diyor. Bunlar üzerinden bir şey ısıtılıyor. Yani bir NATO güzellemesi yapılıyor. Adana'daki haberi gördük değil mi? 3 füze Türkiye’yi hedef alıyordu NATO engelledi diye yalanlar arka arkaya sıralandı. Adana'da NATO kol ordusunun yeni karargâha kurulacağı haberleri geldi. Daha sonra Karadeniz'de arka arkaya bir sürü saldırılar oldu. Hemen ardından bu sefer İstanbul’un Beykoz ilçesinde Boğazlar için bir NATO üssü kurulacağı, başında da bir İngiliz komutanı olacağı iddia ediliyor. Bu numaralara lütfen kanmayın. Çünkü Boğazlar bu anlamda çok çok kritiktir.''