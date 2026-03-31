https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/turkiyede-5g-ile-yeni-bir-doneme-giriyoruz-1104647927.html
‘Türkiye’de 5G ile yeni bir döneme giriyoruz’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası'nda 5G teknolojisiyle ilgili açıklamalarında "1 Nisan itibarıyla kullanıma açılacak 5G teknolojisiyle yeni bir...
2026-03-31T14:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
14:32 31.03.2026 (güncellendi: 14:33 31.03.2026)
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 5G teknolojisiyle ilgili açıklamalarında "1 Nisan itibarıyla kullanıma açılacak 5G teknolojisiyle yeni bir dönemin kapıları aralanıyor” dedi.
Türkiye’de 5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla kullanıma açılacak. Yeni nesil internet hızından yararlanmak için yalnızca uyumlu telefon yeterli olmayacak. 5G’nin kullanılabilmesi için kullanıcıların hem operatör hem de cihaz ayarlarını aktif hale getirmesi gerektiği belirtildi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan da Gün Ortası programında 1 Nisan Çarşamba günü itibarıyla kullanıma açılacak 5G teknolojisi hakkında açıklamalarda bulundu.
“Türkiye’de yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor” diyen Aslan, 5G’den faydalanabilmek için öncelikle uyumlu bir cep telefonu ve SIM karta sahip olmak gerektiğini belirtti.
Aslan, “Uyumlu telefon ve SIM karta sahip olanlar, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif eden kullanıcılar yarından itibaren kapsama alanı içinde bu teknolojiyi kullanabilecek” ifadelerini kullandı. Aslan, SMS üzerinden 5G’nin aktif edilebildiğini de söyledi.
Öte yandan mevcut 4.5G uyumlu SIM kartların çoğunlukla 5G ile çalışabildiği ancak daha eski kartların güncellenmesi gerektiği ifade edildi. 5G'den yararlanabilmek isteyen vatandaşların bu teknik şartları sağladıktan sonra cep telefonu ayarlarını değiştirmesi gerekiyor.
5G teknolojisinin başlangıçta şehir merkezlerinde kullanılabileceği belirtilirken kapsama alanının zaman içinde genişletilmesi ve birkaç yıl içinde ülke geneline yayılması planlanıyor.