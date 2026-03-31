https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/turkiyede-5g-ile-yeni-bir-doneme-giriyoruz-1104647927.html

‘Türkiye’de 5G ile yeni bir döneme giriyoruz’

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası'nda 5G teknolojisiyle ilgili açıklamalarında "1 Nisan itibarıyla kullanıma açılacak 5G teknolojisiyle yeni bir... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Türkiye’de 5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla kullanıma açılacak. Yeni nesil internet hızından yararlanmak için yalnızca uyumlu telefon yeterli olmayacak. 5G’nin kullanılabilmesi için kullanıcıların hem operatör hem de cihaz ayarlarını aktif hale getirmesi gerektiği belirtildi.Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan da Gün Ortası programında 1 Nisan Çarşamba günü itibarıyla kullanıma açılacak 5G teknolojisi hakkında açıklamalarda bulundu.“Türkiye’de yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor” diyen Aslan, 5G’den faydalanabilmek için öncelikle uyumlu bir cep telefonu ve SIM karta sahip olmak gerektiğini belirtti.Aslan, “Uyumlu telefon ve SIM karta sahip olanlar, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif eden kullanıcılar yarından itibaren kapsama alanı içinde bu teknolojiyi kullanabilecek” ifadelerini kullandı. Aslan, SMS üzerinden 5G’nin aktif edilebildiğini de söyledi.Öte yandan mevcut 4.5G uyumlu SIM kartların çoğunlukla 5G ile çalışabildiği ancak daha eski kartların güncellenmesi gerektiği ifade edildi. 5G'den yararlanabilmek isteyen vatandaşların bu teknik şartları sağladıktan sonra cep telefonu ayarlarını değiştirmesi gerekiyor. 5G teknolojisinin başlangıçta şehir merkezlerinde kullanılabileceği belirtilirken kapsama alanının zaman içinde genişletilmesi ve birkaç yıl içinde ülke geneline yayılması planlanıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

