‘Türkiye dansözlük yapıyor ama yapmak zorunda'

‘Türkiye dansözlük yapıyor ama yapmak zorunda'

Sedat Aral'a göre ABD-İsrail saldırıları karşısındaki direnci herkesi şaşırtan İran dünyada sempati topluyor. Kara harekatına ihtimal vermeyen Aral, işgal için... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T13:41+0300

2026-03-31T13:41+0300

2026-03-31T13:41+0300

radyo

İran’ın, ABD-İsrail’in 28 Şubat’tan bu yana sürdürdüğü saldırılara güçlü bir direnç göstermesi küresel güç dengelerinin yeni bir evreye girdiğinin en somut kanıtı oldu. Güvenlik mimarisini tamamen Washington'ın şemsiyesine emanet eden Avrupa başkentleri ve Körfez monarşileri, bugün derin bir hayal kırıklığı ve stratejik bir boşlukla yüzleşirken; İran, Batı'nın teknolojik ve ekonomik blokajlarını kendi yerli mühendislik ve ilaç sanayisindeki atılımlarıyla aşarak ABD'nin Çin'e uzanan küresel hakimiyet yolundaki en kritik ve aşılması imkansız ‘tıkanıklık noktası’ haline gelmiş durumda.Bu değişen denklem, finansal rezervleri eriyen, sanayisi durma noktasına gelen ve temel savunma ihtiyaçlarında dahi dışa bağımlı hale gelen Avrupa'yı, hayatta kalabilmek adına enerji ve hammadde odağında Rusya ile kaçınılmaz bir yakınlaşmaya zorlarken; Batı kamuoyunda İsrail eksenli politikaların meşruiyetini yitirmesiyle birlikte, önümüzdeki süreçte savaş yanlısı siyasi figürlerin tasfiye edildiği köklü bir değişim rüzgarının esmesi bekleniyor. Bölgedeki bu çok katmanlı dönüşümün ortasında, savaşın başından bu yana pozisyonunu koruyan Türkiye’nin ilerleyen süreçte izleyeceği rota merak ediliyor.ABD-İsrail-İran krizinin Batı'daki yansımasını gazeteci Sedat Aral ile konuştuk. 'Batı eskisi gibi sömüremediği için öfkeli'Aral’a göre değişen düzenin savaşsızlık talebini yükseltmesi, 1900’lerin kurallarını dayatan Batı ülkelerini çağın gerisinde bıraktı. Buna karşı İran’ın gösterdiği gelişmelere işaret eden Aral, Tahran yönetiminin saldırılarının dünyada sempati topladığını söyledi:“İran 1979’da bir devrim yaptı. Devrim de kendi kurallarını dayattı. İran uzun bir zaman karanlık dönemler yaşadı ancak her devrimin karanlık dönemleri oluyor. Fransız İhtilali’nin de vardı örneğin. Şu anki Fransa’nın öncesinde dört tane daha cumhuriyet vardı. İran da öyle. İran Avrupa ülkelerinden farklı olarak ilerledi ve geçmişle savaşmadı. Gelecekle savaşa girmeye başladı. Haçlı seferlerinden beri dünyayı kuşatmak isteyen bir eurosantrizm var. Bu kurumlar hala belki 100 yıl öncesinin kurallarını dayatmak istiyor. Oysa dünya değişiyor. Fransa artık Afrika’yı sömüremiyor örneğin ve bundan ötürü de çok kızgınlar. İran bu dönem içerisinde gelişti. Kendi mühendisliklerini ve ilaç sanayilerini kurdu. Batı aynı gelişmeyi gösteremedi ve bunun şokunu yaşıyorlar. ‘Biz onca zaman blokasyon uyguladık buna rağmen nasıl geliştiler?’ diye soruyorlar. İnsanlar şartlara alışıyor ve gelişiyor. Dünya ilerliyor ancak Batı köhne kalmaya başladı. Avrupa’nın savaş araç gereçlerinin de şu andaki sistematiğin içinde yeri yok. Toplumlar savaşsızlık üzerine bir gelecek yapılandırıyorlar. İnsanlar Dubai’de bir savaş çıkmaz diye oralara yatırım yapıyordu örneğin. İnsanlar savaşsızlık içine bir yaşam kurmak istiyorlar. Batı ise bunu sürekli kontrol etmek ve vatandaşını soymaya çalışıyor. Bugün İran’ın saldırıları dünyada sempati toplamaya başladı. İran bugüne kadar büyük cevaplar vermiyordu karşı tarafa. Bir yerlerde İran’ın toplumunun da yönetiminin de gırtlağına kadar geldi. Batı bunu beklemiyordu. İran’ın sinmesini bekliyordu.”'İran’daki tıp ve mühendislik fakülteleri Avrupa’dan çok daha iyi'ABD-İsrail’in saldırılarına karşı direnen İran’ın; Tel Aviv yönetiminin ABD üzerindeki hegemonyasını açığa çıkardığını ifade eden Aral, Batı’da yükselen savaşsızlık politikalarına da vurgu yaptı. Aral’a göre İran savaşı ‘son savaş’ olacak:'İran stratejik anlamda tutulabilir bir coğrafya değil'Aral'a göre İran'a olası bir kara harekatı şu anki tabloda mümkün görünmüyor. Aral, İran'ın coğrafi olarak zorlu bir coğrafya olduğunu söyledi: 'Avrupa’da siyasi değişimler görülecek'Avrupa’nın İran’a saldıran ABD’ye destek verme gücünün bulunmadığını belirten Aral, AB ülkelerinin Rusya ile yakınlık kurmak istediği görüşünde. Aral’a göre Avrupa’da siyasi değişimler görülecek:'Türkiye bu provokasyonları atlatır'Türkiye’nin savaşla ilgili provokasyona gelmeyeceğini ifade eden Aral, İsrail ile iş birliği yapan Kürt grupların Ankara’nın önemli bir sorunu olduğu görüşünde. Aral’a göre Türkiye, gelişmeler karşısında ‘dansöz’ pozisyonu sergilemek konusunda haklı:

i̇ran

batı

Ceyda Karan

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, sedat aral, i̇ran, batı, abd