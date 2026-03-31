Türkiye 5G’ye ne kadar hazır?
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil oldu.
Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine geçiş yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G’ye geçişini ilan edecek. Peki iletişimden sanayiye, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda yeni fırsatlar sunması beklenen 5G’ye Türkiye ne kadar hazır?
Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Teknoloji Stratejisti Füsun Sarp Nebil, şöyle anlattı:
“Alt yapımız bu teknolojiyi kaldıracak kapasitede değil. Biz Türkiye olarak dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasındayız. Ekonomiyle de bu internet hatlarının çok büyük bağlantısı var çünkü ekonomi bunların üzerinde yürüyor. Eğer biz en büyük 20 ekonomi arasındaysak internet hızımız da ona göre olmalıydı. Ama yüzüncüyüz. Yetkililere sorduğunuzda ‘Fiberimiz harika, çok büyük yatırımlar yaptık’ diyorlar. Ama değil, hızlarımızdan görüyoruz. Bugünlerde dijital egemenlik söz konusu. Önce Kovid ile dile geldi, sonra Rusya’ya uygulanan yaptırımları gördüğümüzde aklımıza geldi. Ama bugün İran savaşı nedeniyle bu kavramı çok daha yoğun düşünüyoruz. Dijital egemenlik her şeyinizi kendiniz yapabilmeniz anlamına geliyor. Biz gönüllü olarak Bülent Kaytaz diye bir mühendisin çabasıyla 4,5 G baz istasyonunu 2010’larda başlattık. Yapıldı ama başarılamadı. Başarılamamasının temel nedenlerinden biri ekosistem, yani arkasını tamamlayamadık ve stratejisini geliştiremedik. Operatörlerimize pahalı da olsa bunu kullanacaksın diyemedik.”
Maliyetler faturalara nasıl yansıyacak?
“5G cihazları var ama ben her yere kurmayacaklarını düşünüyorum. Biz 4,5G’yi bile şu anda tam olarak kurmadık. Bütün ülkeye kurulsa 5-10 milyar dolar arası bir paradır. Vatandaşın üstüne 300 400 milyarlık bir yükü var 5G’nin vatandaşın üstünde. Bakan Uraloğlu zaten ‘Hız isteyen parasına katlanır’ demişti. BTK sektörü büyütmek için kuruldu ama sektörün önüne geçmek için uğraştı. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi ve yerli teknolojiye önem verilmesi lazım diye düşünüyorum. Vatandaşlar 4,5G kullanmayı da tercih edebilir. Ben şu anda telefonlarımda işaretledim, 5G istemiyorum, 4,5G kullanıyorum”