Türkiye 5G’ye ne kadar hazır?

“Alt yapımız bu teknolojiyi kaldıracak kapasitede değil. Biz Türkiye olarak dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasındayız. Ekonomiyle de bu internet hatlarının çok büyük bağlantısı var çünkü ekonomi bunların üzerinde yürüyor. Eğer biz en büyük 20 ekonomi arasındaysak internet hızımız da ona göre olmalıydı. Ama yüzüncüyüz. Yetkililere sorduğunuzda ‘Fiberimiz harika, çok büyük yatırımlar yaptık’ diyorlar. Ama değil, hızlarımızdan görüyoruz. Bugünlerde dijital egemenlik söz konusu. Önce Kovid ile dile geldi, sonra Rusya’ya uygulanan yaptırımları gördüğümüzde aklımıza geldi. Ama bugün İran savaşı nedeniyle bu kavramı çok daha yoğun düşünüyoruz. Dijital egemenlik her şeyinizi kendiniz yapabilmeniz anlamına geliyor. Biz gönüllü olarak Bülent Kaytaz diye bir mühendisin çabasıyla 4,5 G baz istasyonunu 2010’larda başlattık. Yapıldı ama başarılamadı. Başarılamamasının temel nedenlerinden biri ekosistem, yani arkasını tamamlayamadık ve stratejisini geliştiremedik. Operatörlerimize pahalı da olsa bunu kullanacaksın diyemedik.”