Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Son ödeme tarih bugün olan SGK borçları için tarih ertelendi
Son ödeme tarih bugün olan SGK borçları için tarih ertelendi
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu, son ödeme tarihi bugün olan borçların ödeme süresinin MOSIP altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı 7 Nisan'a kadar... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T19:55+0300
2026-03-31T20:22+0300
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
türki̇ye
erteleme
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre son ödeme tarihi bugün olan borçların ödeme süresinin 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi.SGK, muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler meydana geldiği belirtti.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, erteleme
sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, erteleme

Son ödeme tarih bugün olan SGK borçları için tarih ertelendi

19:55 31.03.2026 (güncellendi: 20:22 31.03.2026)
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
© AA
Abone ol
Sosyal Güvenlik Kurumu, son ödeme tarihi bugün olan borçların ödeme süresinin MOSIP altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı 7 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre son ödeme tarihi bugün olan borçların ödeme süresinin 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi.
SGK, muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler meydana geldiği belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin, 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48'inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanun'a göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olanların ödeme süresi 7 Nisan 2026 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."

TÜRKİYE
20:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала