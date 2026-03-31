MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ortadoğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ortadoğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalar yapan

2026-03-31T11:07+0300

2026-03-31T11:07+0300

2026-03-31T11:17+0300

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. İsrail saldırgan politikalarla bölgeyi adeta cehenneme çevirmiştirBahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Önümüzdeki günlerde yeni çalışma programlarıyla milletimize gidecek onların talep ve beklentilerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Her ne kadar 21.yüzyılın demokrasinin yaygınlaştırılması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması beklense de uluslararası terörizm, göç, savaşlar, zengin ülkelerle ve fakir ülkeler arasındaki uçurumla ilerlemektedir.Aktörler ve araçlar değişse de emeller değişmiyor. İsrail saldırgan politikalarla bölgeyi adeta cehenneme çevirmiştir. Siyonist barbarlık zulmün anahtarıdır. İsrail dünya için ciddi bir tehdittir. Ortadoğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır. Trump bölgeyi felakete sürükledi. Şimdi sahte zaferle savaşı bitirme gayretine düşmüştür.Dünya savaşa karşı ortak bir tavır sergilemelidirSavaşın yaygınlaşması, petrol fiyatları, gıda fiyatlarında artış, Lübnan'da geri döndürülemez bir yıkım, Irak'ın yeni bir belirsizlik ve çatışma içine girmesi, Yahudi karşıtlığının yükselmesine sebep olacaktır. Dünya diplomatik çabaya ses vermelidir. Katliamların cezasız kaldığı dünya olmamalıdır. Dünya savaşa karşı ortak bir tavır sergilemelidir.Uluslararası sistem ağır yaralı halde ve adeta can çekişmektedir. Ağır bir buhran döneminden geçilmektedir. Savaşlar ve hatta soykırımlar bile ne yazık ki kanıksanır hale gelmiştir. Bebek ve çocukların sesi kısılırken silah sesinin yükselmesi insanlık için utanç vericidir.Bu savaşın kazananı olmayacaktırABD ve İsrail her canı istediğinde İran'a veya herhangi bir başka ülkeye saldırma hakkına sahip değildir, olmamalıdır. Bu savaşın kazananı olmayacaktır. Uzlaşının tesisi artık zorunluluk halini almıştır.Açıkça ifade etmek gerekir ki bu tablo tesadüf eseri ortaya çıkmış bir tablo değildir. Küresel kaynakları kontrol etme arzusunda olan yeni emperyalist anlayış krizleri derinleştirerek hakimiyet alanlarını genişletme çabası içindedir. Böylesine ağır ve çok cepheli küresel tablo İsrail'deki bazı çevrelerin Türkiye'nin hedef olduğunu alenen dile getirdiği bir dönemde Türkiye'nin içeride güçlü dirençli ve kenetlenmiş olması tarihi bir zorunluluktur. Ülkemiz bu çalkantılı dönemden büyüyerek çıkacak, huzurlu bir dünyanın neşhet etmesinde de hizmet edecektir."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, devlet bahçeli