'Cebinde 5 lirası olan var mı?'
Gazeteci Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında bugün, üç harfli marketlerin 2009 yılı ile 2026 yılındaki ürünlerinin fiyatları karşılaştırıldı. Aradaki fiyat... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
'Cebinde 5 lirası olan var mı?'
18:59 31.03.2026 (güncellendi: 19:00 31.03.2026)
Gazeteci Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında bugün, üç harfli marketlerin 2009 yılı ile 2026 yılındaki ürünlerinin fiyatları karşılaştırıldı. Aradaki fiyat uçurumuna dikkat çeken Hoş, yoğurt fiyatının 5 lira olmasını değerlendirdi.
Yol Arkadaşında bugün birbirinden farklı konular işledndi. Emekliye soru soran Akit yazarını anlatan Hoş, kredi kartı borçlarının toplam tutarını canlı yayında açıkladı.
Üç harfli marketlerin 2009 fiyatlarını anlatan Mustafa Hoş, yoğurt fiyatının 2009'da 5 lira olmasını, 'Şuan cebinde 5 lira olan var mıdır acaba?' diyerek eleştirdi.
Merkez Bankası açıklamalarına da değinen Hoş, Emine Erdoğan'ın sıfır atık ve israf ile ilgili yaptığı açıklamaları yorumladı. Akbelen Ormanı'nın çevresinde 679 parsel için başlatılan acele kamulaştırma sürecinde bilirkişi keşfinin başlatılmasıyla yurttaşların tepkisi de arttı. Akbelen Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık önce gözaltına alındı ardından tutuklandı.
ABD-İsrail Epstein Koalisyonu'nun İran'a saldırılarında 32. güne geçildi. Trump'ın garip açıklamalarını değerlendiren Hoş, sosyal medyada öne çıkan haberleri yorumladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in aile bireyleriyle birlikte gözaltına alınmasını anlatan Hoş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıldönümünü hatırlattı