Filistin Devlet Başkanı danışmanı: İdam yasası dünyada din savaşına yol açabilir
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud el Habaş, İsrail'in Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud el Habaş, İsrail’de kabul edilen ve Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören yasaya ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, söz konusu yasanın “işgalci otoritelerin suçluluğunu ve sadizmini” gözler önüne serdiğini söyledi. El Habaş, bu yasanın İsrail makamlarının sadece “şiddet ve saldırganlığa inanan bir terör örgütü gibi davrandığını” kanıtladığını ifade etti.El Habaş, söz konusu yasanın uluslararası hukukun vahim bir ihlali, Filistinlilerin haklarına yönelik ağır bir saldırı ve dünyadaki çoğu ülkenin iradesine karşı açık bir meydan okuma olduğunu vurguladı.Filistinli yetkili, idam yasasının, dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında koruma altında olması gereken Filistinli tutukluların yaşamı ve güvenliğine karşı “tehlikeli bir tırmanma” anlamına geldiğini belirtti. Bu kişilerin suçlu değil, “özgürlüklerini ve halklarının özgürlüğünü savunurken esir düşen savaş esirleri” olduğunu kaydeden El- Habaş, bu nedenle uluslararası anlaşmalar, özellikle de dördüncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca korunmaları gerektiğinin altını çizdi.El Habaş, İsrail’in bu adımının “çok tehlikeli seçeneklerin” ve son derece ağır karşılıkların önünü açtığını savunarak, söz konusu yasanın bölgede nefreti ve çatışmayı daha da körükleyeceği uyarısında bulundu.Filistinli siyasetçiye göre, idam yasası; Mescid-i Aksa ve Kutsal Kabir Kilisesi gibi dini mekanların kapalı tutulması, Filistin halkının haklarına yönelik süregelen saldırılarla birleştiğinde, tüm bölgeyi ve dünyayı içine alabilecek bir din savaşına yol açma potansiyeli taşıyor.El Habaş, Filistin tarafının bu yasaya karşı adımlarına da değinerek, “Filistin’in girişimleri başladı” dedi. Dünya genelinde tüm ilgili taraflarla yoğun temas yürüttüklerini belirten El Habaş, İsrail’in “suç niteliğindeki bu uygulamalarından vazgeçmeye zorlanması” için çaba gösterdiklerini söyledi. Filistin yönetiminin, halkını ve esirlerini korumak, İsrail işgalinin aldığı tüm yasa dışı ve hukuk dışı tedbirlere karşı koymak için uluslararası hukukun öngördüğü tüm yolları kullanmakta kararlı olduğunu vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud el Habaş, İsrail’in Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, bu adımın bölgeyi ve dünyayı kapsayacak bir din savaşını tetikleyebileceğini belirtti.
