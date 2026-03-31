https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/disisleri-bakanligindan-israile-kinama-1104658703.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini sert... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T23:47+0300
2026-03-31T23:47+0300
2026-03-31T23:47+0300
türki̇ye
filistin
ortadoğu
i̇srail
türkiye
gazze
gazze ablukası
gazze protestosu
gazze limanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ac8575818aee17d4a29e9c5d7986203c.jpg
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi Knesset'te kabul edilen ve Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası hakkında yazılı bir açıklama paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
türki̇ye
filistin
i̇srail
gazze
gazze limanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_83daa82203be465f50f8e6852b101b9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filistin, ortadoğu, i̇srail, türkiye, gazze, gazze ablukası, gazze protestosu, gazze limanı
filistin, ortadoğu, i̇srail, türkiye, gazze, gazze ablukası, gazze protestosu, gazze limanı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini sert sözlerle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi Knesset'te kabul edilen ve Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası hakkında yazılı bir açıklama paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz. İşgalci güç İsrail’in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür. Başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu işgalci İsrail’in ırkçı ve hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz.