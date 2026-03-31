https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/disisleri-bakanligindan-israile-kinama-1104658703.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini sert... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi Knesset'te kabul edilen ve Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası hakkında yazılı bir açıklama paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_83daa82203be465f50f8e6852b101b9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
23:47 31.03.2026
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini sert sözlerle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi Knesset'te kabul edilen ve Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası hakkında yazılı bir açıklama paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz. İşgalci güç İsrail’in Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür. Başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu işgalci İsrail’in ırkçı ve hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz.

