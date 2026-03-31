https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/cin-iran-hattinda-kritik-sevkiyat--1104635166.html
Çin-İran hattında kritik sevkiyat
Sputnik Türkiye
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
çin
i̇ran
kuşak ve yol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103590767_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_6131e88a50d7588c36d586afe6aa50d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103590767_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_675dc6cc927ea82963f192b10af140bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, Çin ile İran arasındaki temasların hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekerek, Pekin ve Şangay’dan hareket eden trenlerin ‘’Kuşak ve Yol’’ projesi kapsamında Avrupa’ya uzanan kritik bir lojistik hat oluşturduğunu belirtti.
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Çin-İran hattındaki lojistik iş birliğini değerlendirerek, yola çıkan sevkiyatların savaş koşullarından dolayı uzun sürdüğünü ve İran’ın füze kapasitesini koruyup takviye ettiğini dile getirdi.
Çağatay, Çin ile İran arasındaki lojistik ve stratejik iş birliğini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:
''Çin ile İran arasındaki iletişim tam gaz sürüyor. Pekin'den ve Şangay'dan yola çıkan tren, bildiğiniz gibi bir kuşak projesi. Çin'den yola çıkan bir kargonun Madrid'e, Amsterdam'a 16 günde ulaşmasıyla ilgili bir proje yürütülüyor. Bir demiryolu projesi. Üç hattan oluşuyor, bir tanesi kuzey hattı. Kuzey hattı şu anda çok faal değil. Güney hattı Sudan, Çad gibi çatışma bölgelerinden geçtiği için bu bölgede de işler yavaş ilerliyor. Orta hattın üzerinde biz varız aynı zamanda. Bu orta hattı Çin olağanüstü bir şekilde, verimli biçimde kullanıyor ve dün itibariyle Çin'den yüklenen füze parçaları bir kargo treniyle İran'a ulaştı.''
Çağatay, mevcut stokların hala yeterli olduğunu, Çin’den gelen yeni parçalarla birlikte İran’ın eksiklerini tamamlamaya devam ettiğini ifade etti:
''Uzun bir mesafeyi kat ederek geldi. Tabi biraz yavaş geliyor. Yani 30 günde, 31 günde geliyor. Savaş koşullarında ancak bu kadar olabilir. Şu anda İran'ın füze stoklarında herhangi bir azalma yok. Zaten İran savaşa karşı çok tedbirliydi. Uzun yıllardır hazırlanıyordu. Yeraltında devasa sığınaklar inşa etmişti. Ve bu inşa ettiği devasa sığınakları Amerika Birleşik Devletleri bunca yürütülen operasyona rağmen tespit edemedi ve hepsini vuramadı. Bazılarını vurduğu için halihazırda İran'ın stoklarının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Çin'den gelen bu füze parçalarıyla birlikte de İran eksiklerini şu anda tamamlayacak.''