Çin-İran hattında kritik sevkiyat

''Çin ile İran arasındaki iletişim tam gaz sürüyor. Pekin'den ve Şangay'dan yola çıkan tren, bildiğiniz gibi bir kuşak projesi. Çin'den yola çıkan bir kargonun Madrid'e, Amsterdam'a 16 günde ulaşmasıyla ilgili bir proje yürütülüyor. Bir demiryolu projesi. Üç hattan oluşuyor, bir tanesi kuzey hattı. Kuzey hattı şu anda çok faal değil. Güney hattı Sudan, Çad gibi çatışma bölgelerinden geçtiği için bu bölgede de işler yavaş ilerliyor. Orta hattın üzerinde biz varız aynı zamanda. Bu orta hattı Çin olağanüstü bir şekilde, verimli biçimde kullanıyor ve dün itibariyle Çin'den yüklenen füze parçaları bir kargo treniyle İran'a ulaştı.''