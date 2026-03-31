Ceyhun Bozkurt: Körfez’de Amerikan karşıtlığı yükseliyor, ABD’nin mühimmat stokları alarm veriyor

"Amerika'ya müttefiklik yapan bazı ülkelerde de halk tarafından artık yüksek sesle 'Amerikan üslerini kaldıralım' sözleri gelmeye başladı. Amerikalılar homurdanıyor, Körfez homurdanıyor. Körfez'de Bahreyn. Bahreyn diyor ki, biliyorsunuz ada ülkesidir Bahreyn, Basra Körfezi'nde önemli bir ülke, bölgesel bir çatışmanın bir anlamda merkezinde yer aldılar. Yani daha önce refah içindeydi, işte petrol zenginidir, başka zenginlikleri vardır, refah içinde yaşayan bir toplum düşünün. Bir anda füzeler -işte sıcak para geliyordur- füzeler yağmaya başladı Bahreyn'e. İran doğal olarak burada Bahreyn'deki Amerika'nın kullandığı stratejik noktaları, Amerikan askeri personelinin konaklaması için kullandığı bildirilen otelleri, üsleri, filonun karargahını, 5. Filo'nun karargahını vurdu ve Bahreyn halkı ciddi bir şekilde şu an yüksek sesle 'Amerikan üsleri buradan gitsin' demeye başlamış. Hamed el-Mulla çatışmanın tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişleyeceği, Körfez'i İran'la bir dizi amansız savaşa sürükleyeceği yönündeki derin korkusunu dile getiriyor. 'Bu bir' diyor, 'savaşı doğrudan Amerikan-İsrail planı olarak nitelendiriyor'. Bahreyn'in ekonomik istikrarı ve bu savaşın sosyal ve siyasi düzeylerde dahil olmak üzere her düzeyde potansiyel olarak yıkıcı sonuçları konusunda yoğun bir şekilde endişeli ve kaygılı olduğunu dile getiriyor bir Bahreynli. Başka bir araştırmacı diyor ki; 'Amerikalılar tarafından başlatıldı, İsrailliler tarafından başlatıldı bu saldırı.' Ondan sonra açık açık şunu söylüyor 33 yaşındaki araştırmacı: 'Bu işin çözümü çok açık' diyor. 'Bakın, İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi ve Amerikan askeri tesislerinin kaldırılması. Ona göre bu tesisler ülkeyi bu savaşa getirmekten sorumlu' diyor. Halkın adım adım yükselttiği bir ses var, haklı bir ses. Ve bu ses diyor ki 'Amerika defolsun gitsin bölgeden'. Sıcak parayı da etkiliyor bölgeye yatırım yapan unsurları. Biliyorsunuz Körfez, finans kapitalin çok ciddi bir şekilde sıcak para akıttığı bölgeler, sıcak paranın gezdiği bölgeler. Burada İngilizler çok etkilidir tabii ki, Amerikalılar, İngilizler, İsrail'le beraber tabii bu işi yaparlar. Belki sıcak paranın da işte Körfez'den uzaklaşması durumu var, onu da söyleyeyim. Anladığımız kadarıyla küresel finans piyasaları, çevreleri, parayı kontrol eden yapılar da Körfez'den parayı çekmeyi düşünüyor. Yani Körfez'de her türlü bir sıkıntı yaşanıyor; güvenlik bağlamında, aynı zamanda finans bağlamında da sıkıntılar var. BlackRock'ın da tam da böyle bir dönemde gelmesi ilginç diyelim."