Ceyhun Bozkurt: Körfez’de Amerikan karşıtlığı yükseliyor, ABD’nin mühimmat stokları alarm veriyor
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Körfez ülkelerinde ABD askeri varlığına yönelik tepkilerin arttığını belirterek özellikle Bahreyn’de halkın “Amerikan üsleri kaldırılsın” çağrısı yaptığını söyledi. Bozkurt ayrıca ABD’nin mühimmat stoklarında ciddi erime yaşandığını ve bunun küresel dengeleri etkileyebileceğini vurguladı.
Körfez bölgesinde ABD’ye yönelik tepkilerin giderek arttığını ifade eden Bozkurt, özellikle Bahreyn’de halkın doğrudan Amerikan askeri varlığını hedef alan söylemler geliştirdiğini söyledi.
"Amerika'ya müttefiklik yapan bazı ülkelerde de halk tarafından artık yüksek sesle 'Amerikan üslerini kaldıralım' sözleri gelmeye başladı. Amerikalılar homurdanıyor, Körfez homurdanıyor. Körfez'de Bahreyn. Bahreyn diyor ki, biliyorsunuz ada ülkesidir Bahreyn, Basra Körfezi'nde önemli bir ülke, bölgesel bir çatışmanın bir anlamda merkezinde yer aldılar. Yani daha önce refah içindeydi, işte petrol zenginidir, başka zenginlikleri vardır, refah içinde yaşayan bir toplum düşünün. Bir anda füzeler -işte sıcak para geliyordur- füzeler yağmaya başladı Bahreyn'e. İran doğal olarak burada Bahreyn'deki Amerika'nın kullandığı stratejik noktaları, Amerikan askeri personelinin konaklaması için kullandığı bildirilen otelleri, üsleri, filonun karargahını, 5. Filo'nun karargahını vurdu ve Bahreyn halkı ciddi bir şekilde şu an yüksek sesle 'Amerikan üsleri buradan gitsin' demeye başlamış. Hamed el-Mulla çatışmanın tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişleyeceği, Körfez'i İran'la bir dizi amansız savaşa sürükleyeceği yönündeki derin korkusunu dile getiriyor. 'Bu bir' diyor, 'savaşı doğrudan Amerikan-İsrail planı olarak nitelendiriyor'. Bahreyn'in ekonomik istikrarı ve bu savaşın sosyal ve siyasi düzeylerde dahil olmak üzere her düzeyde potansiyel olarak yıkıcı sonuçları konusunda yoğun bir şekilde endişeli ve kaygılı olduğunu dile getiriyor bir Bahreynli. Başka bir araştırmacı diyor ki; 'Amerikalılar tarafından başlatıldı, İsrailliler tarafından başlatıldı bu saldırı.' Ondan sonra açık açık şunu söylüyor 33 yaşındaki araştırmacı: 'Bu işin çözümü çok açık' diyor. 'Bakın, İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi ve Amerikan askeri tesislerinin kaldırılması. Ona göre bu tesisler ülkeyi bu savaşa getirmekten sorumlu' diyor. Halkın adım adım yükselttiği bir ses var, haklı bir ses. Ve bu ses diyor ki 'Amerika defolsun gitsin bölgeden'. Sıcak parayı da etkiliyor bölgeye yatırım yapan unsurları. Biliyorsunuz Körfez, finans kapitalin çok ciddi bir şekilde sıcak para akıttığı bölgeler, sıcak paranın gezdiği bölgeler. Burada İngilizler çok etkilidir tabii ki, Amerikalılar, İngilizler, İsrail'le beraber tabii bu işi yaparlar. Belki sıcak paranın da işte Körfez'den uzaklaşması durumu var, onu da söyleyeyim. Anladığımız kadarıyla küresel finans piyasaları, çevreleri, parayı kontrol eden yapılar da Körfez'den parayı çekmeyi düşünüyor. Yani Körfez'de her türlü bir sıkıntı yaşanıyor; güvenlik bağlamında, aynı zamanda finans bağlamında da sıkıntılar var. BlackRock'ın da tam da böyle bir dönemde gelmesi ilginç diyelim."
"ABD’nin mühimmat stokları alarm veriyor”
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Ortadoğu’daki son gelişmeler ve ABD’nin askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, şu ifadeleri kullandı.
Bozkurt, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Amerika her yerde zor durumda bakın. Ya bu Amerika'nın stoklarında sıkıntılar olabilir. Amerikan ordu raporlarında şöyle bir şeyden bahsediliyordu; işte Ukrayna'ya o kadar çok silah gönderiyoruz ki kendi stoklarımızı tüketiyoruz, yarın öbür gün Pasifik'te Çin'le bir savaş çıkması durumunda Amerika'nın stoklarının dayanma ihtimali işte 3 haftayla 4 hafta, yani yaklaşık bir ay. Şimdi Amerikalılar bunların verilerini sunmaya başlamışlar; evet Amerika'nın gerçekten de stoklarında ciddi erime söz konusu. Hatta Washington Post 27 Mart'ta yazdığı yazıda Pentagon'daki yetkililere dayandırarak Pentagon yetkililerinin alarmda olduğunu yazmış. Yani gazeteye konuşan Savunma Bakanlığı, işte Pentagon görevlilerine bakılırsa Amerika'nın elinde her biri 1.3 milyon dolar değerinde olan ve yenilerinin ise 3.6 milyon dolara kadar ulaşan maliyeti olduğu belirtilen Tomahawk füzeleri tükenme noktasına gelmekte. Soykırımcı Epstein koalisyonunun şu an en ana gücü Amerika'nın silah ve mühimmatı azalıyor. ABD'nin İran savaşında ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi kullandığı biliniyor. Ordunun envanterinde füze sayısı kamuoyuna açıklanmasa da gazete haberinde savaşın başlangıcında ABD'nin 3.000 veya 4.000 civarında Tomahawk füzesine sahip olduğunun sanıldığını belirtiyor. Üretimleri uzun süren bir sistem, endişelendiriyor çünkü dediğimiz gibi bine yakınını kullandı ve azalması Amerika'yı... Çünkü olası bir Çin-Tayvan meselesinde de kullanılabilecek sistemler buraya sevkiyat da mümkün gözükmeyecek diyor. Yine işte Tomahawk füzelerini fırlatan Arleigh Burke sınıfı destroyerler her biri 2.600 kilogram nadir toprak elementleri içeriyor. Bunlar da tahmin edilebileceği gibi hammaddenin de çıkarıldığı Çin'de üretiliyor. Yani bütün şeyin, düşmanın -tırnak içi söylüyorum- düşmanın kontrolüne geçiyor. Ve silahın mühimmatın da azalıyor, stokların azalıyor. Yani Amerika'da şu an en çok konuşulan meselelerin başında silah ve mühimmatın tükenmesi geliyor, Amerika'nın mühimmatlarının azalması geliyor."