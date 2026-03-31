https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/bursa-buyuksehir-belediye-baskani-mustafa-bozbey-gozaltina-alindi-1104632226.html

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Bozbey'in konutunda ve belediye binasında arama yapılırken gözaltı sayısının 50'den fazla... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T08:39+0300

2026-03-31T08:39+0300

2026-03-31T09:02+0300

türki̇ye

mustafa bozbey

bursa

bursa cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104632451_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_c175fed5b90466f262c4aece81d2235e.jpg

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bugün sabah erken saatlerde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındığı açıklandı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Mustafa Bozbey kimdir?1962 yılında Bursa’da dünyaya gelen Mustafa Bozbey, ilkokulu Özlüce İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı.1984’te Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bozbey, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak inşaat yüksek mühendisi unvanını aldı. Mezuniyetinin ardından kendi şirketini kurarak iş hayatına atıldı.Siyasi kariyerine 18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP’den Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak başlayan Bozbey, seçimi kazanarak ilçenin üçüncü belediye başkanı oldu. 2004 yerel seçimlerinde ise bu kez CHP’den aday olarak yeniden Nilüfer Belediye Başkanlığı görevine seçildi.2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bozbey, yüzde 47,62 oy oranıyla seçimi kazanarak büyükşehir belediye başkanı oldu.Ayrıca 8 Mayıs 2024 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği’nin 17. başkanı olarak göreve başladı.

türki̇ye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa bozbey, bursa, bursa cumhuriyet başsavcılığı