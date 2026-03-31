Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
08:39 31.03.2026 (güncellendi: 09:02 31.03.2026)
© FotoğrafBursa Büyükşehir Belediyesi
© Fotoğraf
Abone ol
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Bozbey'in konutunda ve belediye binasında arama yapılırken gözaltı sayısının 50'den fazla olduğu açıklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bugün sabah erken saatlerde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındığı açıklandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
"Suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli… pic.twitter.com/3KY99bkWLM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 31, 2026
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
© FotoğrafMustafa Bozbey
Mustafa Bozbey
© Fotoğraf
Mustafa Bozbey kimdir?
1962 yılında Bursa’da dünyaya gelen Mustafa Bozbey, ilkokulu Özlüce İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı.
1984’te Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bozbey, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak inşaat yüksek mühendisi unvanını aldı. Mezuniyetinin ardından kendi şirketini kurarak iş hayatına atıldı.
Siyasi kariyerine 18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP’den Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak başlayan Bozbey, seçimi kazanarak ilçenin üçüncü belediye başkanı oldu. 2004 yerel seçimlerinde ise bu kez CHP’den aday olarak yeniden Nilüfer Belediye Başkanlığı görevine seçildi.
2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bozbey, yüzde 47,62 oy oranıyla seçimi kazanarak büyükşehir belediye başkanı oldu.
Ayrıca 8 Mayıs 2024 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği’nin 17. başkanı olarak göreve başladı.