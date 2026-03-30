Z kuşağı 7 ayda istifa ediyor: Perde arkasında ne var?
Z kuşağı 7 ayda istifa ediyor: Perde arkasında ne var?
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu İdenfit Büyümeden Sorumlu Direktörü Ayşegül Topcu oldu. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T17:20+0300
2026-03-30T17:20+0300
2026-03-30T17:20+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
z kuşağı
y kuşağı
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
İdenfit’in Kuşak Analiz Raporu, Z kuşağının işte ortalama 7 ay kaldığını ve yüzde 35 istifa oranıyla en yüksek devir hızına sahip olduğunu ortaya koydu. Buna göre Y kuşağı ortalama 1,5 yıl, X kuşağı ise 2 yıl aynı işte kalırken; genç kuşakların gelişim, esneklik ve anlam arayışı öne çıkıyor.Bulut tabanlı insan kaynakları ve iş gücü yönetimi platformu İdenfit’in hazırladığı Kuşak Analiz Raporu’na göre, X kuşağı bir işte ortalama 2 yıl kalırken, Y kuşağı 1,5 yıl, Z kuşağı 7 ay kalıyor. Z kuşağının istifa oranı ise yüzde 35. Araştırmaya göre, Z kuşağının kısa iş süresi, bu neslin iş yerinde hızlı deneyim kazanma ve çeşitlilik arayışında olduğunu gösteriyor. Y kuşağının ise orta vadeli kalma süresi, kariyer fırsatlarına bağlılıklarını yansıtıyor. Ancak bu durum şirketler için zorlayıcı olabiliyor. Peki, işverenler çalışan sadakatini nasıl sağlayabilir? Y ve Z kuşağını işte tutmanın sırları neler?Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'ne konuk olan İdenfit Büyümeden Sorumlu Direktörü Ayşegül Topcu, Z kuşağını elde tutmanın zor ama imkansız olmadığını söyledi. Topcu, “Yani Z kuşağını elde tutmak için klasik insan kaynakları uygulamaları yerine, işte sürekli öğrenme kültürünün olduğu, net kariyer yollarının olduğu, onlara mentorluklar yapıldığı, hibrit çalışma düzeni ve geri bildirimler çok önemli. Şu konuda iyisin, şu konuda kendini geliştir gibi biraz daha bunların duyulduğu bir ortam verirsek, o zaman elde de tutabiliriz, oradaki zorlukları da yönetebiliriz.” dedi.
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
radyo sputnik, radyo, radyo, z kuşağı, y kuşağı, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik, radyo, radyo, z kuşağı, y kuşağı, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇
Z kuşağı 7 ayda istifa ediyor: Perde arkasında ne var?
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu İdenfit Büyümeden Sorumlu Direktörü Ayşegül Topcu oldu.
İdenfit’in Kuşak Analiz Raporu, Z kuşağının işte ortalama 7 ay kaldığını ve yüzde 35 istifa oranıyla en yüksek devir hızına sahip olduğunu ortaya koydu. Buna göre Y kuşağı ortalama 1,5 yıl, X kuşağı ise 2 yıl aynı işte kalırken; genç kuşakların gelişim, esneklik ve anlam arayışı öne çıkıyor.
Bulut tabanlı insan kaynakları ve iş gücü yönetimi platformu İdenfit’in hazırladığı Kuşak Analiz Raporu’na göre, X kuşağı bir işte ortalama 2 yıl kalırken, Y kuşağı 1,5 yıl, Z kuşağı 7 ay kalıyor. Z kuşağının istifa oranı ise yüzde 35. Araştırmaya göre, Z kuşağının kısa iş süresi, bu neslin iş yerinde hızlı deneyim kazanma ve çeşitlilik arayışında olduğunu gösteriyor. Y kuşağının ise orta vadeli kalma süresi, kariyer fırsatlarına bağlılıklarını yansıtıyor. Ancak bu durum şirketler için zorlayıcı olabiliyor. Peki, işverenler çalışan sadakatini nasıl sağlayabilir? Y ve Z kuşağını işte tutmanın sırları neler?
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'ne konuk olan İdenfit Büyümeden Sorumlu Direktörü Ayşegül Topcu, Z kuşağını elde tutmanın zor ama imkansız olmadığını söyledi. Topcu, “Yani Z kuşağını elde tutmak için klasik insan kaynakları uygulamaları yerine, işte sürekli öğrenme kültürünün olduğu, net kariyer yollarının olduğu, onlara mentorluklar yapıldığı, hibrit çalışma düzeni ve geri bildirimler çok önemli. Şu konuda iyisin, şu konuda kendini geliştir gibi biraz daha bunların duyulduğu bir ortam verirsek, o zaman elde de tutabiliriz, oradaki zorlukları da yönetebiliriz.” dedi.