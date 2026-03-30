https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/z-kusagi-7-ayda-istifa-ediyor-perde-arkasinda-ne-var-1104621310.html

Z kuşağı 7 ayda istifa ediyor: Perde arkasında ne var?

Z kuşağı 7 ayda istifa ediyor: Perde arkasında ne var?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu İdenfit Büyümeden Sorumlu Direktörü Ayşegül Topcu oldu. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T17:20+0300

2026-03-30T17:20+0300

2026-03-30T17:20+0300

yeni̇ şeyler rehberi̇

radyo sputnik

radyo

radyo

z kuşağı

y kuşağı

serhat ayan

yeni̇ şeyler rehberi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg

İdenfit’in Kuşak Analiz Raporu, Z kuşağının işte ortalama 7 ay kaldığını ve yüzde 35 istifa oranıyla en yüksek devir hızına sahip olduğunu ortaya koydu. Buna göre Y kuşağı ortalama 1,5 yıl, X kuşağı ise 2 yıl aynı işte kalırken; genç kuşakların gelişim, esneklik ve anlam arayışı öne çıkıyor.Bulut tabanlı insan kaynakları ve iş gücü yönetimi platformu İdenfit’in hazırladığı Kuşak Analiz Raporu’na göre, X kuşağı bir işte ortalama 2 yıl kalırken, Y kuşağı 1,5 yıl, Z kuşağı 7 ay kalıyor. Z kuşağının istifa oranı ise yüzde 35. Araştırmaya göre, Z kuşağının kısa iş süresi, bu neslin iş yerinde hızlı deneyim kazanma ve çeşitlilik arayışında olduğunu gösteriyor. Y kuşağının ise orta vadeli kalma süresi, kariyer fırsatlarına bağlılıklarını yansıtıyor. Ancak bu durum şirketler için zorlayıcı olabiliyor. Peki, işverenler çalışan sadakatini nasıl sağlayabilir? Y ve Z kuşağını işte tutmanın sırları neler?Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'ne konuk olan İdenfit Büyümeden Sorumlu Direktörü Ayşegül Topcu, Z kuşağını elde tutmanın zor ama imkansız olmadığını söyledi. Topcu, “Yani Z kuşağını elde tutmak için klasik insan kaynakları uygulamaları yerine, işte sürekli öğrenme kültürünün olduğu, net kariyer yollarının olduğu, onlara mentorluklar yapıldığı, hibrit çalışma düzeni ve geri bildirimler çok önemli. Şu konuda iyisin, şu konuda kendini geliştir gibi biraz daha bunların duyulduğu bir ortam verirsek, o zaman elde de tutabiliriz, oradaki zorlukları da yönetebiliriz.” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, z kuşağı, y kuşağı, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇