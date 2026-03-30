Türkiye
Gündem dışı - Sputnik Türkiye
GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
Yazar Rıdvan Aklan: Hayat bir kitapla değişecek kadar basit olmamalı
Sputnik Türkiye
Eğitimci-yazar Rıdvan Aklan, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
gündem dişi
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat sarısözen
orhan pamuk
yazar
edebiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104622783_0:0:947:532_1920x0_80_0_0_6f114e9ccbbe7a286b4545b1a023825a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104622783_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_894cc61400430846278bf4d25e8486ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Abone ol
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Eğitimci-yazar Rıdvan Aklan, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu.
Rıdvan Aklan, hayatın içinden gelen ve insanın kararları ve en çok da kalbiyle kurduğu karmaşık ilişkiyi anlatan bir isim. Ünlü bir okul grubunun yönetim kurulu başkanı olan Aklan, aynı zamanda yazdığı kitaplarla edebiyatta ben de varım diyor. Aklan'ın son kitabı ise 'Yaka Paça Aşk'. “Yazarlık çocukluk hayalimdi. Belli bir süreliğine vazgeçmiştim ama eğitimci kimliğim beni buna yeniden motive etti” diyen Aklan, ortaokuldayken yazmaya karar verdiğini söylüyor.

‘Orhan Pamuk okuyamadığım ender yazarlardan’

Aklan, üniversitede tanıdığı iyi bir edebiyatçı olan arkadaşının kendisini cesaretlendirdiğini belirtti. Geometri ve matematiği de hikayeler anlatarak öğrencilere öğrettiğini söyleyen Aklan, gençlere yaşamdan kesitler de anlattığını ve böylece ortalamalarının yükseldiğini vurguladı. Aklan, daha fazla insana ulaşma isteğiyle yazarlığa yöneldiğinin de altını çizdi. Yazar, hayatın bir kitapla değişecek kadar basit olmaması gerektiğini, yüzlerce kitaptan süzülenlerin bireye büyük katkı sağladığını söyledi. Aklan, Orhan Pamuk’un okuyamadığı ender yazarlardan biri olduğunu da ifade etti. Yazar, eğitimcilikte öğretme kaygısı bulunurken yazarlıkta cevabın kişide olduğunu da ekledi.
Uzak Tuzaklar kitabını ise deprem döneminde yazdığını söyleyen yazar, sosyal medyaya atıf yaparak "Kitapta 50-60 yaşında insanların birer çocuk gibi davrandığını görüp bunlara şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda kitapta okur kendi kararlarıyla yüzleşiyor" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала