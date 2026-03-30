https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/yazar-ridvan-aklan-hayat-bir-kitapla-degisecek-kadar-basit-olmamali-1104622936.html
Yazar Rıdvan Aklan: Hayat bir kitapla değişecek kadar basit olmamalı
Yazar Rıdvan Aklan: Hayat bir kitapla değişecek kadar basit olmamalı
Sputnik Türkiye
Eğitimci-yazar Rıdvan Aklan, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T17:50+0300
2026-03-30T17:50+0300
2026-03-30T17:50+0300
gündem dişi
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat sarısözen
orhan pamuk
yazar
edebiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104622783_0:0:947:532_1920x0_80_0_0_6f114e9ccbbe7a286b4545b1a023825a.jpg
Rıdvan Aklan, hayatın içinden gelen ve insanın kararları ve en çok da kalbiyle kurduğu karmaşık ilişkiyi anlatan bir isim. Ünlü bir okul grubunun yönetim kurulu başkanı olan Aklan, aynı zamanda yazdığı kitaplarla edebiyatta ben de varım diyor. Aklan'ın son kitabı ise 'Yaka Paça Aşk'. “Yazarlık çocukluk hayalimdi. Belli bir süreliğine vazgeçmiştim ama eğitimci kimliğim beni buna yeniden motive etti” diyen Aklan, ortaokuldayken yazmaya karar verdiğini söylüyor.‘Orhan Pamuk okuyamadığım ender yazarlardan’Aklan, üniversitede tanıdığı iyi bir edebiyatçı olan arkadaşının kendisini cesaretlendirdiğini belirtti. Geometri ve matematiği de hikayeler anlatarak öğrencilere öğrettiğini söyleyen Aklan, gençlere yaşamdan kesitler de anlattığını ve böylece ortalamalarının yükseldiğini vurguladı. Aklan, daha fazla insana ulaşma isteğiyle yazarlığa yöneldiğinin de altını çizdi. Yazar, hayatın bir kitapla değişecek kadar basit olmaması gerektiğini, yüzlerce kitaptan süzülenlerin bireye büyük katkı sağladığını söyledi. Aklan, Orhan Pamuk’un okuyamadığı ender yazarlardan biri olduğunu da ifade etti. Yazar, eğitimcilikte öğretme kaygısı bulunurken yazarlıkta cevabın kişide olduğunu da ekledi.Uzak Tuzaklar kitabını ise deprem döneminde yazdığını söyleyen yazar, sosyal medyaya atıf yaparak "Kitapta 50-60 yaşında insanların birer çocuk gibi davrandığını görüp bunlara şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda kitapta okur kendi kararlarıyla yüzleşiyor" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104622783_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_894cc61400430846278bf4d25e8486ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat sarısözen, orhan pamuk, yazar, edebiyat
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat sarısözen, orhan pamuk, yazar, edebiyat
Yazar Rıdvan Aklan: Hayat bir kitapla değişecek kadar basit olmamalı
Eğitimci-yazar Rıdvan Aklan, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu.
Rıdvan Aklan, hayatın içinden gelen ve insanın kararları ve en çok da kalbiyle kurduğu karmaşık ilişkiyi anlatan bir isim. Ünlü bir okul grubunun yönetim kurulu başkanı olan Aklan, aynı zamanda yazdığı kitaplarla edebiyatta ben de varım diyor. Aklan'ın son kitabı ise 'Yaka Paça Aşk'. “Yazarlık çocukluk hayalimdi. Belli bir süreliğine vazgeçmiştim ama eğitimci kimliğim beni buna yeniden motive etti” diyen Aklan, ortaokuldayken yazmaya karar verdiğini söylüyor.
‘Orhan Pamuk okuyamadığım ender yazarlardan’
Aklan, üniversitede tanıdığı iyi bir edebiyatçı olan arkadaşının kendisini cesaretlendirdiğini belirtti. Geometri ve matematiği de hikayeler anlatarak öğrencilere öğrettiğini söyleyen Aklan, gençlere yaşamdan kesitler de anlattığını ve böylece ortalamalarının yükseldiğini vurguladı. Aklan, daha fazla insana ulaşma isteğiyle yazarlığa yöneldiğinin de altını çizdi. Yazar, hayatın bir kitapla değişecek kadar basit olmaması gerektiğini, yüzlerce kitaptan süzülenlerin bireye büyük katkı sağladığını söyledi. Aklan, Orhan Pamuk’un okuyamadığı ender yazarlardan biri olduğunu da ifade etti. Yazar, eğitimcilikte öğretme kaygısı bulunurken yazarlıkta cevabın kişide olduğunu da ekledi.
Uzak Tuzaklar kitabını ise deprem döneminde yazdığını söyleyen yazar, sosyal medyaya atıf yaparak "Kitapta 50-60 yaşında insanların birer çocuk gibi davrandığını görüp bunlara şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda kitapta okur kendi kararlarıyla yüzleşiyor" dedi.