İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Uşak Belediye Başkanı için tutuklama talep edildi: CHP Sözcüsü de Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alındığını duyurdu
CHP Sözcüsü, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurdu. Gözaltındaki Yalım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yalım ve diğer şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet alma" ve "İcbar suretiyle irtikâp" suçlamaları yer alıyor. Yalım hakkında CHP Sözcüsü Zeynel Emre de bir açıklama yaparak, parti üyeliğinin askıya alındığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektirCumhuriyet'in haberine göre gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre şu ifadeleri kullandı: "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir."İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediyesi'ne 27 Mart'ta operasyon düzenlenmiş ve Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 17 kişi gözaltına alınmıştı.
17:54 30.03.2026 (güncellendi: 19:26 30.03.2026)
CHP Sözcüsü, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurdu. Gözaltındaki Yalım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yalım ve diğer şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet alma" ve "İcbar suretiyle irtikâp" suçlamaları yer alıyor. Yalım hakkında CHP Sözcüsü Zeynel Emre de bir açıklama yaparak, parti üyeliğinin askıya alındığını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir

Cumhuriyet'in haberine göre gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre şu ifadeleri kullandı:
"MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediyesi’ne 27 Mart’ta operasyon düzenlenmiş ve Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Uşak Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil gözaltılar var
27 Mart, 08:22
