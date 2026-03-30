Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
Tiyatronun iki usta ismi Gündem Dışı’na konuk oldu
Tiyatronun iki usta ismi Savaş Özdural ve Atilla Şendil, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
18:02 30.03.2026
Tiyatronun iki usta ismi Savaş Özdural ve Atilla Şendil, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu.
İki usta ismin yolları Mimar Sinan Üniversitesi’nden geçip dublaj stüdyoları ve tiyatrolarda kesişti. Akla Kara Tiyatro’da devam eden Doğu Ekspresi’nde Cinayet’in 200. oyunu önümüzdeki ay oynanacak. Oyuna can veren her bir oyuncu oyunu farklı şekilde yorumluyor. Atilla Şendil, nerede olunursa olunsun sıfır noktasındaki seyirciye hitap etmek gerektiğini söyledi. Şendil, pek çok yerde oyunu sahnelediklerini ve polisiyenin herkesin ilgisini çekebilecek bir tür olduğunu belirtti. Şendil, merak unsurunun sürekli ayakta tutulabildiğini, hikayenin gerçek hikayeye dayanmasının da önemli olduğunu ekledi.

'Adalet sorgulamasının yanı sıra vicdan vurgusu da öne çıkıyor'

Savaş Özdural ise iki tür seyirci olduğunu, bunlardan birinin kitabı okuyup filmi izleyip gelen ikincisinin ise hiçbir şey bilmeden gelen seyirciler olduğunu, gelen eleştirilere bakıldığında iki tür izleyiciye de ulaşabildiklerini söyledi. Oyunda adalet sorgulamasının yanı sıra vicdan vurgusu da öne çıkıyor. Özdural, seyircinin oyundan çıktıktan sonra spot cümleleri kafasında ve kendi vicdanında tartışabildiğini belki de bu kadar çok sevilmesinin bu nedenle olduğunu ifade etti.
