Sinan Sungur: ABD, İran karşısında manevra arıyor; ateşkes ihtimali masada

NATO’yu kuran ABD, gerekirse kapısına kilit vuracak noktaya geldi. Bunu aklı selim olan herkes uyarmıştı. Trump, İran kayasına çarpmadan çeşitli manevralar yapabilir hatta önümüzdeki haftalarda beklenen Çin lideri ile görüşmede masaya elinde daha güçlü kozlarla, kendisi iktidara geldiği programla Çin ile bir müzekare yürütebilir ve el sıkışabilirdi. Ancak Trump hiç istemediği bir şeyin içine girmiş gibi. Sözlerinden de bunu anlayabiliyoruz. Trump, bir cümle içinde beş farklı anlam kuruyor. Bu, her türlü manevrayı yapabilecek bir siyasi ustalık yaratmaya çalışıyor. Birisinden birisini yapacakları sinyalini veriyor. Benim tahminim şu: Bir ara ateşkes bekliyorum. Şu anki tablo kısmen bir ateşkes beklentisi vardı İran onu da kabul etmedi. ‘Savaşı bizim isteklerimiz doğrultusunda bitirdin bitirdin yoksa hiçbir şey yok’ diyor. Ateşkes olma ihtimali üzerinde duruyorum. Büyük atışların ve büyük vuruşların bu savaşı bitireceği kanaatindeyim. Nükleer mi devreye girer yoksa ABD, ‘eyvallah’ diyip gider mi? Bu İran mı ABD lehine mi olur şu anki gidişatla çok ölçülemiyor. Bu büyük vuruş olmadan toz kaldırır gibi görünmüyor. Hürmüz’ün açık hale gelmesi noktasında bir taviz verebilir ABD. İran orada da katı durursa ABD’nin çok da yapabileceği bir şey yok.