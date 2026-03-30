Savaşın 31. Gününde Yeni Denge: Körfez ülkeleri kaybederken Sri Lanka yükseliyor
''İran Savaşı nedeniyle kazananlar ve kaybedenler cephesi diye bir cephe var. İran Savaşı'nda kimler kaybetti? Bütün körfez ülkeleri kaybetti. Çünkü İran bu körfez ülkelerinin tamamını vuruyor. Dubai'yi vuruyor, Suudi Arabistan'ı vuruyor, Bahreyn'i vuruyor, Umman'ı vuruyor. Umman'a çok fazla dokunmadı çünkü Hürmüz Boğazı'nda onunla birlikte hareket ediyor. Bu tartışmadan, bu gelişmeden kazançlı çıkan bir ülke var. Bütün körfezin turistik ve ticaret rotası şu anda bir başka ülkeye kaydı. Düne kadar insanlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidelim, Dubai'de bir tatil yapalım diye düşünüyorlardı. Dubai'de şu anda oteller iflas noktasına doğru gelmiş vaziyette. Bu savaşla birlikte yeni bir yıldız ülke çıktı. Sri Lanka altın bir dönem yaşıyor şu anda. Orada patlayan her bir füze Sri Lanka'ya yeni bir ticaret rotası olarak dönüyor. Dubai'nin turizm potansiyeli şu anda Sri Lanka tarafından ele geçirilmiş durumda. Savaş devam ederse bu daha da güçlenecek. Savaş devam etmese bile Sri Lanka bu yakaladığı rüzgarı altına alarak, kendisini daha iyi bir yere taşıyabilir.''
''Sri Lanka demokratik bir sosyalist cumhuriyet. Güney Asya'da bir ada ülkesi, Hint okyanusunda. Bengal Körfezi’nin güney batısında yer alıyor. Lanka'da bir iç savaş vardı. Yaklaşık 40 yıl boyunca devam eden bir savaş. Tamil Eelam gerillaları ile Sri Lanka hükümeti arasında. Tamil Eelam Kaplanları ile hükümet anlaştı ve o tarihten bu yana yaklaşık 5 yıl oldu. O tarihten bu yana iç savaş yerini bambaşka bir iklime bıraktı. Ülke şu anda bir rüya ülkesi gibi. Güney Asya'da Mannar Körfezi’nde 65.000 km2'lik küçücük bir ülke. Ama sahil şeritleri çok uzun. 1340 km sahili var. Bu sahillere yüzlerce otel yapılabilecek, yapılmış durumda. Ülkenin nüfusu çok fazla değil, 21 milyon nüfusu var. Nüfusun yüzde 74'ü Sinhala. Geri kalanları da Tamiller, bir bölümü Müslüman yüzde civarında. Çok az da diğer etnik gruplar var. Budistler toplumun yüzde 70'ini oluşturuyor. Hindular yüzde 12'sini, Müslümanlar yüzde 9'unu, Hristiyanlar yüzde 7'sini. Ülkede Seylanca konuşuluyor. Zaten Sri Lanka'nın eski adı Seylan. Ve Tamilce konuşanların oranı da yüzde 18.''
''Sri Lanka, uluslararası para fonuna göre, satın alma gücü paritesi bakımından, Güney Asya bölgesindeki en yüksek ikinci ülke. Birinci ülke ise Singapur. Tarçın, kauçuk, Seylan çayı, kakao, kahve, aklınıza gelebilecek her türlü ürünün yetiştiği, tropik kuşakta olduğu için, 1948'den 1977'ye kadar sosyalizmle yönetildi. Hükümetin ekonomi politikaları, daha sonra Tamil Eelam kaplanlarının saldırılarıyla yıkıma uğradı. Şu anda bu ülke bir ikinci bahar yaşıyor. Ve ülkenin yaşadığı ikinci bahara hep birlikte önümüzdeki süreçte tanıklık edeceğiz. Savaş devam etse de etmese de Sri Lanka bu rüzgarı yakaladı.''