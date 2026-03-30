Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/savasin-31-gununde-yeni-denge-korfez-ulkeleri-kaybederken-sri-lanka-yukseliyor-1104611419.html
Savaşın 31. Gününde Yeni Denge: Körfez ülkeleri kaybederken Sri Lanka yükseliyor
Savaşın 31. Gününde Yeni Denge: Körfez ülkeleri kaybederken Sri Lanka yükseliyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, İran Savaşı’nın 31. gününde çatışmanın kazanan ve kaybeden taraflarını değerlendirerek, Körfez ülkelerinin saldırılar nedeniyle ağır... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T11:54+0300
2026-03-30T11:54+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
sri lanka
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251a8cb1cfb9129e76ab1b99dafa2db0.jpg
Ali Çağatay Seyir Hali programında, İsrail, ABD, İran çatışmasının 31.gününde savaş nedeniyle öne çıkan ülkeleri değerlendirdi.Çağatay, İran Savaşı’nın etkisiyle Sri Lanka’nın turizmde öne çıkmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Çağatay, Sri Lanka’nın coğrafi, demografik ve tarihsel özellikleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:Çağatay, Sri Lanka ekonomisinin mevcut durumu ve yükseliş potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
sri lanka
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_3a566706395f9b37b784b69a9b4e7917.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, sri lanka, i̇ran
radyo sputnik, radyo, radyo, sri lanka, i̇ran

Savaşın 31. Gününde Yeni Denge: Körfez ülkeleri kaybederken Sri Lanka yükseliyor

11:54 30.03.2026
İran'da neler oluyor?
İran'da neler oluyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Gazeteci Ali Çağatay, İran Savaşı’nın 31. gününde çatışmanın kazanan ve kaybeden taraflarını değerlendirerek, Körfez ülkelerinin saldırılar nedeniyle ağır kayıplar yaşadığını, buna karşılık Sri Lanka’nın turizm ve ticaret rotalarının kaymasıyla öne çıkan ülke haline geldiğini ifade etti.
Ali Çağatay Seyir Hali programında, İsrail, ABD, İran çatışmasının 31.gününde savaş nedeniyle öne çıkan ülkeleri değerlendirdi.
Çağatay, İran Savaşı’nın etkisiyle Sri Lanka’nın turizmde öne çıkmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''İran Savaşı nedeniyle kazananlar ve kaybedenler cephesi diye bir cephe var. İran Savaşı'nda kimler kaybetti? Bütün körfez ülkeleri kaybetti. Çünkü İran bu körfez ülkelerinin tamamını vuruyor. Dubai'yi vuruyor, Suudi Arabistan'ı vuruyor, Bahreyn'i vuruyor, Umman'ı vuruyor. Umman'a çok fazla dokunmadı çünkü Hürmüz Boğazı'nda onunla birlikte hareket ediyor. Bu tartışmadan, bu gelişmeden kazançlı çıkan bir ülke var. Bütün körfezin turistik ve ticaret rotası şu anda bir başka ülkeye kaydı. Düne kadar insanlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidelim, Dubai'de bir tatil yapalım diye düşünüyorlardı. Dubai'de şu anda oteller iflas noktasına doğru gelmiş vaziyette. Bu savaşla birlikte yeni bir yıldız ülke çıktı. Sri Lanka altın bir dönem yaşıyor şu anda. Orada patlayan her bir füze Sri Lanka'ya yeni bir ticaret rotası olarak dönüyor. Dubai'nin turizm potansiyeli şu anda Sri Lanka tarafından ele geçirilmiş durumda. Savaş devam ederse bu daha da güçlenecek. Savaş devam etmese bile Sri Lanka bu yakaladığı rüzgarı altına alarak, kendisini daha iyi bir yere taşıyabilir.''

Çağatay, Sri Lanka’nın coğrafi, demografik ve tarihsel özellikleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

''Sri Lanka demokratik bir sosyalist cumhuriyet. Güney Asya'da bir ada ülkesi, Hint okyanusunda. Bengal Körfezi’nin güney batısında yer alıyor. Lanka'da bir iç savaş vardı. Yaklaşık 40 yıl boyunca devam eden bir savaş. Tamil Eelam gerillaları ile Sri Lanka hükümeti arasında. Tamil Eelam Kaplanları ile hükümet anlaştı ve o tarihten bu yana yaklaşık 5 yıl oldu. O tarihten bu yana iç savaş yerini bambaşka bir iklime bıraktı. Ülke şu anda bir rüya ülkesi gibi. Güney Asya'da Mannar Körfezi’nde 65.000 km2'lik küçücük bir ülke. Ama sahil şeritleri çok uzun. 1340 km sahili var. Bu sahillere yüzlerce otel yapılabilecek, yapılmış durumda. Ülkenin nüfusu çok fazla değil, 21 milyon nüfusu var. Nüfusun yüzde 74'ü Sinhala. Geri kalanları da Tamiller, bir bölümü Müslüman yüzde civarında. Çok az da diğer etnik gruplar var. Budistler toplumun yüzde 70'ini oluşturuyor. Hindular yüzde 12'sini, Müslümanlar yüzde 9'unu, Hristiyanlar yüzde 7'sini. Ülkede Seylanca konuşuluyor. Zaten Sri Lanka'nın eski adı Seylan. Ve Tamilce konuşanların oranı da yüzde 18.''

Çağatay, Sri Lanka ekonomisinin mevcut durumu ve yükseliş potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

''Sri Lanka, uluslararası para fonuna göre, satın alma gücü paritesi bakımından, Güney Asya bölgesindeki en yüksek ikinci ülke. Birinci ülke ise Singapur. Tarçın, kauçuk, Seylan çayı, kakao, kahve, aklınıza gelebilecek her türlü ürünün yetiştiği, tropik kuşakta olduğu için, 1948'den 1977'ye kadar sosyalizmle yönetildi. Hükümetin ekonomi politikaları, daha sonra Tamil Eelam kaplanlarının saldırılarıyla yıkıma uğradı. Şu anda bu ülke bir ikinci bahar yaşıyor. Ve ülkenin yaşadığı ikinci bahara hep birlikte önümüzdeki süreçte tanıklık edeceğiz. Savaş devam etse de etmese de Sri Lanka bu rüzgarı yakaladı.''

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала