Sahte plakalı araçlara uygulanacak cezada erteleme yok

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası'nda İçişleri Bakanlığı yetkililerinin sahte plakalarla ilgili yaptığı açıklamaları aktardı. Aslan, cezalarda... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T14:56+0300

Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tepki toplayan trafik cezalarına karşı yapılacak düzenleme talimatı ile sahte plaka gündemi hakkında konuştu.Trafik cezalarına gelen tepkilerin ardından yapılacak düzenlemeye ilişkin trafikte işlenen suçlara hatırlatma yapan Aslan, “Emniyet şeridini kullanmanın serbest olduğu bazı araçlar var. Ancak kurallara uyulmalı. Cezalar caydırıcı olmalı. Düzgün bir eğitim alınmalı” dedi.Aslan, sahte plaka kullanan araç sahiplerine kesilecek 140 bin liralık idari para cezası uygulamasıyla ilgili de konuştu. Bakanlığın “140 bin lira idari para cezasında herhangi bir erteleme söz konusu değildir” açıklamasını aktaran Aslan, “Hatalı basılmış dahi olsa Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacak. Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ve hoparlör sistemlerine ilişkin teknik standartlar önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır” bilgilerini de paylaştı.APP plaka ve standar plaka arasındaki farklar neler?Aslan, Avrupa Press Plaka (APP) plaka ile standar plaka arasındaki farklara da değindi. “APP plaka ve standart plaka arasında farklar mevcut” diyen Aslan, “Mühürlü ve kalın harfli plakalar, kalın harfli ancak üzerinde mühür ve güvenlik işaretleri olan plakalar geçerli. Üzerinde mühür ve güvenlik işareti olmayan plakalar geçersiz olacak. Sol tarafta TR rumuzu bulunmalı ve onun mavi olması gerekiyor. 1 Ocak 2024’ten itibaren basılan plakalara karekod ve seri numarası eklenmiş durumda. Plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

