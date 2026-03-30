Rubio: ABD, NATO'nun İran konusunda yardım etmemesinden rahatsız oldu, çatışmadan sonra konuyu yeniden ele alacak
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO’nun İran operasyonunda destek vermemesini eleştirerek bunun 'hayal kırıklığı' yarattığını söyledi; Washington’un, savaş... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T22:49+0300
abd, marco rubio, washington, i̇ran, nato
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO’nun İran operasyonunda destek vermemesini eleştirerek bunun 'hayal kırıklığı' yarattığını söyledi; Washington’un, savaş sonrası üs hakları ve ittifak ilişkilerini yeniden değerlendirebileceği mesajını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı devam eden askeri operasyonları sırasında NATO üyelerinin kendisine yardım etmeyi reddetmesinden hayal kırıklığına uğradığını belirterek, çatışma sona erdikten sonra konunun yeniden ele alınacağını söyledi.
Rubio, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Avrupa Birliği veya NATO'nun yardım eli uzatmayı reddederek Washington'a ihanet edip etmediği sorusuna, şöyle yanıt verdi:
"Bence bu çok hayal kırıklığı yarattı. Trump ve ülkemiz bu operasyon bittikten sonra tüm bunları yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak"
Rubio, üs kullanım haklarının Washington’a önemli bir kaldıraç, esneklik ve küresel ölçekte operasyon yürütme kapasitesi sağladığını belirterek ittifaka desteğini yineledi. Bununla birlikte Rubio, çatışma dönemlerinde üye ülkelerin bu hakları vermemesi durumunda ABD’nin mevcut anlaşmanın geçerliliğini yeniden değerlendirebileceğini ifade etti.
Rubio sözlerine şöyle devam etti:
“Eğer NATO sadece Avrupa saldırıya uğradığında bizim onları savunmamız anlamına geliyorsa, ama bizim ihtiyaç duyduğumuzda onların bize üs kullanım izni vermemesi söz konusuysa, bu pek sağlıklı bir düzenleme değil. Böyle bir yapının ‘ABD için iyi’ olduğunu söyleyerek içinde yer almaya devam etmek zor.”