Dilovası davasında ilk duruşmada neler yaşandı?

“Duruşmalar Kandıra Hapishanesi’ndeki bir duruşma salonunda yapılıyor. Ve aileler oraya gitmek için 1,5 saat yol katetmek zorunda. Basının ve avukatların da ulaşması çok zor oldu. Orada fiziki imkanlar da çok kısıtlı. Sivil toplum örgütlerinin de katılımının engellendiğini düşündü aileler. Sanıklar daha önce susma haklarını kullanmışlardı. Kurguladıkları savunmayla biz mahkemede denk geldik. Kartalkaya’da, Gayrettepe’de olduğu gibi dediler ki ‘Biz kağıt üstünde patronduk. Babamız şirketi bizim üzerimize yaptı. Üretimden veya başka şeylerden biz sorumlu değildik’ Suçu ölen babalarının üzerine yıkmaya çalıştılar. Ama daha önce de orada çalışan müvekkillerimizin beyanları alınınca gerçek ortaya çıktı ki babaları hiçbir şekilde sorumlu değil. Tüm organizasyonu çocukları ve dayıları yapıyor. Taleplerimizin birçoğu mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Bunu çok olumlu görüyoruz. Orada örneğin suçluyu kayırmadan yargılanan Ali Osman Akat ismini 2021 yılından beri tanıyoruz. Özgür Özel daha önce dile getirmişti. Kendisi siyasi bağlantıları olan birisi ve Meclis’e kolonya ve dezenfektan satmasıyla gündeme gelen birisiydi. Tüm yargılama boyunca o kişinin asıl patron olduğunu söyledik. Kişi çok ilginç bir karakter. Ailelere ve avukatlara “Ben balinayım, herkes benim etrafımdaki balıklardır. Benim üzerimden nasiplenmeye, prim yapmaya çalışıyorsunuz. Şov yapmaya çalışıyorsunuz” dedi. Bu özgüvenin de nereden kaynaklandığının farkındayız. Parası olan ve bana bir şey olmaz kanaatiyle hareket eden biriydi. Ama bütün savunmalarını ailelerle birlikte boşa çıkardığımızı düşünüyoruz.”