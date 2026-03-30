Dilovası davasında ilk duruşmada neler yaşandı?
13:31 30.03.2026 (güncellendi: 13:39 30.03.2026)
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Avukat Onur Fırat Kaynun oldu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te yaşanan ve 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik parfüm dolum imalathanesi faciasıyla ilgili dava 4. gününde Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görüldü. Dilovası'nda 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik parfüm dolum imalathanesi faciasıyla ilgili davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti bir tutuklu sanığın tahliyesine ve bir sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.
İlk duruşmada yaşananları Yeri ve Zamanı’nda aktaran avukat Onur Fırat Kaynun, şöyle konuştu:
“Duruşmalar Kandıra Hapishanesi’ndeki bir duruşma salonunda yapılıyor. Ve aileler oraya gitmek için 1,5 saat yol katetmek zorunda. Basının ve avukatların da ulaşması çok zor oldu. Orada fiziki imkanlar da çok kısıtlı. Sivil toplum örgütlerinin de katılımının engellendiğini düşündü aileler. Sanıklar daha önce susma haklarını kullanmışlardı. Kurguladıkları savunmayla biz mahkemede denk geldik. Kartalkaya’da, Gayrettepe’de olduğu gibi dediler ki ‘Biz kağıt üstünde patronduk. Babamız şirketi bizim üzerimize yaptı. Üretimden veya başka şeylerden biz sorumlu değildik’ Suçu ölen babalarının üzerine yıkmaya çalıştılar. Ama daha önce de orada çalışan müvekkillerimizin beyanları alınınca gerçek ortaya çıktı ki babaları hiçbir şekilde sorumlu değil. Tüm organizasyonu çocukları ve dayıları yapıyor. Taleplerimizin birçoğu mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Bunu çok olumlu görüyoruz. Orada örneğin suçluyu kayırmadan yargılanan Ali Osman Akat ismini 2021 yılından beri tanıyoruz. Özgür Özel daha önce dile getirmişti. Kendisi siyasi bağlantıları olan birisi ve Meclis’e kolonya ve dezenfektan satmasıyla gündeme gelen birisiydi. Tüm yargılama boyunca o kişinin asıl patron olduğunu söyledik. Kişi çok ilginç bir karakter. Ailelere ve avukatlara “Ben balinayım, herkes benim etrafımdaki balıklardır. Benim üzerimden nasiplenmeye, prim yapmaya çalışıyorsunuz. Şov yapmaya çalışıyorsunuz” dedi. Bu özgüvenin de nereden kaynaklandığının farkındayız. Parası olan ve bana bir şey olmaz kanaatiyle hareket eden biriydi. Ama bütün savunmalarını ailelerle birlikte boşa çıkardığımızı düşünüyoruz.”
Kamu görevlileri yargılaması ne durumda?
“Kamu görevlileri açısından soruşturma devam ediyor ama her zaman olduğu gibi yargılanan bir kamu görevlisi yok. Duruşmada ilginç bir şey duyduk. Herkes zabıtanın burayı denetlediğini, denetlediğinde parfüm kutularıyla çıktığını ve hediye aldığını, çay kahve içip sohbet ettiğini söylüyor. Katliamdan çok kısa süre önce bir zabıta amiri göreve başlamış. Bu amir herkes göreve iade edildikten sonra yani şu an görevine gitmiyormuş. Kendisinin suçsuz olduğunu düşünüyormuş ve yargı önünde aklanacağını düşünerek bir an önce dava edilmek istiyormuş. Dosyada Sağlık Bakanlığı’nın da sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Burada kozmetik işi yapılıyor ve sağlıkla alakalı lisanslarının da olması gerekiyordu, hiçbirinin olmadığını gördük. Çok büyük kozmetik devlerine fason üretim yapılıyormuş. Ve işçilerin anlattığına göre o kadar kötü şartlarda yapıyorlarmış ki bunu. Yangın merdiveni maliyeti 300 bin lira olduğu için vazgeçildiği söylendi. Bırakın 300 bin lirayı 20-30 bin liralık bir teçhizatla bu katliam önlenebilirmiş”