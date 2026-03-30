Lucescu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım
Lucescu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım
Hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kalp krizi geçirdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Şu anda iyi olduğunu söyleyen...
2026-03-30T00:32+0300
2026-03-30T00:32+0300
Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya yayın organı Golazo'ya açıklamalarda bulundu.Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim" diye konuştu.Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki Lucescu, şöyle devam etti:Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurgulayan Lucescu gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu söyleyerek şunları aktardı:Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/a-milli-futbol-takimi-2026-dunya-kupasi-playoff-finalinde-1104537234.html
mircea lucescu, romanya, hastane
mircea lucescu, romanya, hastane
Lucescu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım
00:32 30.03.2026 (güncellendi: 00:36 30.03.2026)
Hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kalp krizi geçirdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Şu anda iyi olduğunu söyleyen Lucescu "Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim" dedi.
Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya yayın organı Golazo'ya açıklamalarda bulundu.
Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim" diye konuştu.
Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki Lucescu, şöyle devam etti:
Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar (kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğu) oldu. Bu bana ilk kez İtalya'nın Brescia şehrindeyken olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, eğer kendiliğinden fibrilasyondan kurtulamazsam, ertesi sabah şok vereceklerini söylediler ama sabah nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bu fibrilasyonları yaşadım. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım.
Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurgulayan Lucescu gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu söyleyerek şunları aktardı:
Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu koruyamadı ve biz de onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatlice analiz eden herkes, Türkiye'nin bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığını, kesinlikle hiçbir şey yapmadığını gördü.
Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı" dedi.