Lucescu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım

Hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kalp krizi geçirdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Şu anda iyi olduğunu söyleyen... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T00:36+0300

Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya yayın organı Golazo'ya açıklamalarda bulundu.Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim" diye konuştu.Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki Lucescu, şöyle devam etti:Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurgulayan Lucescu gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu söyleyerek şunları aktardı:Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı" dedi.

