https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/amerikanin-irandaki-hedefi-aramco-gibi-bir-iramco-kurmak-1104615538.html

‘Amerika'nın İran’daki hedefi ARAMCO gibi bir ‘IRAMCO’ kurmak’

‘Amerika'nın İran’daki hedefi ARAMCO gibi bir ‘IRAMCO’ kurmak’

Sputnik Türkiye

Dr. Barış Adıbelli'ye göre İran'dan Çin'e akan enerji vanalarını ele geçirmeyi hedefleyen Trump, bölgede ARAMCO gibi bir petrol tesisi kurmayı amaçlıyor... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T13:51+0300

2026-03-30T13:51+0300

2026-03-30T13:51+0300

eksen

radyo sputnik

radyo

radyo

barış adıbelli

marco rubio

amerika

çin

i̇ran

aramco

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

Küresel siyasetin merkezindeki ABD-İsrail-İran savaşı enerji jeopolitiği ekseninde yeni bir evreye girerken Donald Trump’ın İran politikasının temelinde rejim değişikliğinden ziyade Çin’e akan enerji vanalarını kontrol etme stratejisinin yattığı görülüyor. Trump yönetiminin hedeflerine karşı Çin ise kendilerini çevreleyen bu kuşatmaya karşı depolama tesisleri ve çeşitlendirilmiş tedarik hatlarıyla hazırlık yapıyor.Rusya’nın enerji silahını elinden almayı ve müttefiklerini bu yolla konsolide etmeyi de amaçlayan Washington’ın, İran’ın coğrafi direnci ve milis gücü karşısında kapsamlı bir kara harekatına girişmesinin düşük bir ihtimal olduğu, asıl savaşın ekonomik ve enerji merkezli bir "vana diplomasisi" üzerinden yürütüldüğü anlaşılıyor. Öte yandan ABD’nin, İran’da halkın isyan ederek rejimi devireceği yönündeki öngörüleri boşa düşerken Trump’ın ‘48 saat’ çıkışları da karşılık bulmuyor.ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılardaki son gelişmeleri Doç. Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.‘Trump içerde İran savaşından daha büyük bir savaş veriyor’Adıbelli’ye göre Trump’ın İran’a dönük saldırı kararı, kendisini politik olarak sıkıştırdı. Adıbelli, İran’da umduğunu bulamayan Trump’ın, seçim öncesi ‘içerde’ daha çetin bir mücadele verdiği görüşünde:‘Trump Pezeşkiyan ile değil Devrim Muhafızları ile anlaşmak istiyor’Adıbelli, Pezeşkiyan yerine Devrim Muhafızları’nı muhatap almak isteyen Trump’ın, İsrail’i güvence altına almayı ve Amerikan çıkarlarını devam ettirmeyi hedeflediğini söyledi. Adıbelli’ye göre Pezeşkiyan’ın müzakere yürütmesi halinde ise kaybeden Devrim Muhafızları olacak:’48 saat içinde bir şey çözemezler, İran’da dirençli bir milis gücü var’İran’a bir kara harekatının mümkün olmadığını ifade eden Adıbelli, Trump’ın verdiği ’48 saatlik’ sürenin yetersiz olacağını belirterek İran’ın milis gücüne dikkat çekti:‘Amerika’nın amacı İran’da rejimi devirmek değil’Trump’ın asıl hedefinin Çin ve Rusya’ya İran’dan akan enerji kaynaklarını kontrol etmek olduğunu belirten Adıbelli, Amerika’nın elinde başka ‘silah’ kalmadığı görüşünde:‘Çin’in para derdi yok, petrol fiyatları artsa da satın alır’ABD’nin çevreleme politikalarına karşı Çin’in elinin güçlü oluşuna işaret eden Adıbeli, Pekin’in ‘enerjinin kesintisiz akışı’ ilkesi sayesinde petrol sıkıntısı yaşamayacağını belirtti. Adıbelli’ye göre Çin’i okyanustan çevreleyemeyen ABD, Avrasya karasını hedef alacak:‘Barışçıl kalkınma sürecinde olan Çin askerileşmek istemiyor’Adıbelli, Çin’in Venezuela ve İran’a müdahil olmak istememesinin arkasında stratejik planların olduğunu söyledi. Adıbelli; Çin’in söz konusu ülkeler mühimmat desteği sağlasa da doğrudan dahil olmayacağı görüşünde:

amerika

çin

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, barış adıbelli, marco rubio, amerika, çin, i̇ran, aramco