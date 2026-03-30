https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/ailesi-acikladi-duayen-tarihci-ilber-ortaylinin-sosyal-medya-hesaplari-kapatilacak-mi-1104611085.html
Ailesi açıkladı: Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesapları kapatılacak mı?
Sputnik Türkiye
Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından sosyal medya hesaplarının ne olacağıyla ilgili ailesinden açıklama geldi. Ortaylı'nın ailesi hesapların... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T11:52+0300
yaşam
i̇lber ortaylı
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104288426_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7d01dad9e68570b51547ad7632c68f39.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/unlu-tarihci-ilber-ortayli-hayatini-kaybetti-1104239784.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104288426_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_457580f3c42380c967efab7d64294431.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇lber ortaylı, sosyal medya
Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından sosyal medya hesaplarının ne olacağıyla ilgili ailesinden açıklama geldi. Ortaylı'nın ailesi hesapların aktif kalmaya devam edeceğini açıkladı.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen sosyal medya hesaplarının ne olacağı merak edilmişti. Prof. Dr. Ortaylı'nın ailesi "Mirasını yaşatabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecek. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır" diyerek hesapların açık kalacağını duyurdu.
Bir buluşma noktası olacak
Prof. Dr. Ortaylı'nın sosyal medya hesaplarından ailesi tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek. Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."
Haziran ayında ziyaret edilebilecek
Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tarihçi, cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresinde toprağa verilmişti. Ortaylı’nın ailesi, hem sevenlerine hem de kamuoyuna mezarlık ziyareti konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla bir açıklama yayınlamıştı. Restorasyon nedeniyle haziran ayına kadar Fatih Camii Haziresi’nin ziyarete kapalı olacağı duyurulmuştu.