Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/ailesi-acikladi-duayen-tarihci-ilber-ortaylinin-sosyal-medya-hesaplari-kapatilacak-mi-1104611085.html
Ailesi açıkladı: Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesapları kapatılacak mı?
Ailesi açıkladı: Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesapları kapatılacak mı?
Sputnik Türkiye
Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından sosyal medya hesaplarının ne olacağıyla ilgili ailesinden açıklama geldi. Ortaylı'nın ailesi hesapların... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen sosyal medya hesaplarının ne olacağı merak edilmişti. Prof. Dr. Ortaylı'nın ailesi "Mirasını yaşatabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecek. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır" diyerek hesapların açık kalacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/unlu-tarihci-ilber-ortayli-hayatini-kaybetti-1104239784.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/10/1104288426_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_457580f3c42380c967efab7d64294431.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Ailesi açıkladı: Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesapları kapatılacak mı?

© Hakan Akgünİlber Ortaylı tören
İlber Ortaylı tören - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
© Hakan Akgün
Abone ol
Duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından sosyal medya hesaplarının ne olacağıyla ilgili ailesinden açıklama geldi. Ortaylı'nın ailesi hesapların aktif kalmaya devam edeceğini açıkladı.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen sosyal medya hesaplarının ne olacağı merak edilmişti. Prof. Dr. Ortaylı'nın ailesi "Mirasını yaşatabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecek. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır" diyerek hesapların açık kalacağını duyurdu.
© Orhan Çiçekİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
İlber Ortaylı
© Orhan Çiçek

Bir buluşma noktası olacak

Prof. Dr. Ortaylı'nın sosyal medya hesaplarından ailesi tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"İlber Ortaylı, ömrünü Türkiye’ye adamış; bilgisini, birikimini ve tecrübesini bu toprakların hafızasına emanet etmiş bir hocaydı. Yalnızca yazdıklarıyla değil, söyledikleriyle, dostluklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle de iz bıraktı. Onun sesi, fikirleri ve hatırası; kitaplarında, programlarında ve hafızalarımızda yaşamaya devam edecek. Bu mirası yaşatabilmek, onun düşünce dünyasını ve bıraktığı kıymetli izleri gelecek nesillere aktarabilmek adına sosyal medya hesapları aktif kalmaya devam edecektir. Bu hesaplar, hocamızın fikirlerinin, hatıralarının ve eserlerinin paylaşılmaya devam edeceği bir buluşma noktası olacaktır."

Haziran ayında ziyaret edilebilecek

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tarihçi, cenaze töreninin ardından Fatih Camisi haziresinde toprağa verilmişti. Ortaylı’nın ailesi, hem sevenlerine hem de kamuoyuna mezarlık ziyareti konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla bir açıklama yayınlamıştı. Restorasyon nedeniyle haziran ayına kadar Fatih Camii Haziresi’nin ziyarete kapalı olacağı duyurulmuştu.
Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
YAŞAM
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
13 Mart, 15:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала