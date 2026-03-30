İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
1 Nisan’da yeni dönem: Sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza
İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara yönelik cezaların kesin olarak uygulanacağını açıkladı. Buna göre, TŞOF dışında basılmış ve... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara yönelik cezaların kesin olarak uygulanacağını açıkladı. Buna göre, TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan plakalar için 140 bin lira ceza kesilecek.
İçişleri Bakanlığı, trafik mevzuatına ilişkin son düzenlemeler kapsamında yaptığı açıklamada, 1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara yönelik cezai işlemlerin kesin olarak uygulanacağını duyurdu. Buna göre, TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan plakalar için 140 bin lira ceza kesilecek.

Erteleme yok, cezalar kesin uygulanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli hatırlatmalarda bulunuldu. Açıklamada, 1 Nisan’dan itibaren uygulanacak yaptırımlar için herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı özellikle vurgulandı. Denetimlerin artırılacağı ve kurallara uymayan sürücülere doğrudan işlem yapılacağı belirtildi.

TŞOF plakaları kapsam dışında

Açıklamada, hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacağı ifade edildi. Bu plakaların ise belirlenen süre içerisinde yenileriyle değiştirileceği kaydedildi.

Yeni düzenlemeler yolda

Öte yandan açıklamada, araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemlerine ilişkin teknik standartların da ilerleyen dönemde yayımlanacak yeni bir yönetmelikle netlik kazanacağı bildirildi.
