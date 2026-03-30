https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/1-nisanda-yeni-donem-sahte-plaka-kullananlara-140-bin-lira-ceza-1104613533.html

1 Nisan’da yeni dönem: Sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza

İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara yönelik cezaların kesin olarak uygulanacağını açıkladı. Buna göre, TŞOF dışında basılmış ve... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

plaka

türkiye şoförler ve otomobilciler federasyonu (tşof)

i̇çişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104155387_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d0bc75f904a1c0e906fca1ffa3da3f0.jpg

İçişleri Bakanlığı, trafik mevzuatına ilişkin son düzenlemeler kapsamında yaptığı açıklamada, 1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara yönelik cezai işlemlerin kesin olarak uygulanacağını duyurdu. Buna göre, TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan plakalar için 140 bin lira ceza kesilecek.Erteleme yok, cezalar kesin uygulanacakBakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli hatırlatmalarda bulunuldu. Açıklamada, 1 Nisan’dan itibaren uygulanacak yaptırımlar için herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı özellikle vurgulandı. Denetimlerin artırılacağı ve kurallara uymayan sürücülere doğrudan işlem yapılacağı belirtildi.TŞOF plakaları kapsam dışındaAçıklamada, hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacağı ifade edildi. Bu plakaların ise belirlenen süre içerisinde yenileriyle değiştirileceği kaydedildi.Yeni düzenlemeler yoldaÖte yandan açıklamada, araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemlerine ilişkin teknik standartların da ilerleyen dönemde yayımlanacak yeni bir yönetmelikle netlik kazanacağı bildirildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

