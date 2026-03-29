Yanmış haldeki otomobilde insan kemikleri bulundu
Sputnik Türkiye
Sakarya'da yanmış bir otomobil içerisinde insan kemikleri bulundu. Kemiklerin aracın sahibi 33 yaşındaki Erkan Yılmaz'a ait olduğu değerlendiriliyor. 29.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-29T18:10+0300
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki gün önce yandığı tespit edilen otomobilde insan kemikleri bulundu.Polis ekipleri 27 Mart'ta yeşillik alanda yanmış vaziyette bir araç olduğu ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yaptı.Yapılan çalışmalarda otomobilin tamamen yandığı ve araç içerisinde insan kemikleri olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın 26 Mart'ta 22.55 sıralarında yandığını belirledi.Otomobilin içerisindeki kemiklerin araç sahibi Erkan Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilirken, olaya ilişkin tahkikat ve inceleme başlatıldı.
