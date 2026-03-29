Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Türkiye genelinde yağışlı ve fırtınalı bir gün, 10 il için sarı kodlu uyarı var
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/manisayi-saganak-vurdu-3-arac-sulara-gomuldu-1104584455.html
08:45 29.03.2026
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Adıyaman, Elazığ çevrelerinde kuvvetli olacak. Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’da rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sarı kod verilen iller

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Sarı kodlu yağış uyarısı verilen iller arasında Ankara, Antalya, Bolu, Isparta, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yer aldı.

Kuvvetli rüzgar ve yağmura dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Adıyaman, Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Genel Durum:
Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Çanakkale: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Edirne: 13°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul: 12°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli: 12°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Genel Durum:
Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor; güney kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek.
Afyonkarahisar: 10°C, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Denizli: 13°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir: 16°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek.
Adana: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Antalya: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Zamanla kuzey ve doğunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa).
Ankara: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
Eskişehir: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
Konya: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı kesimlerinde öğle saatlerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Zamanla iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Bolu: 10°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı
Düzce: 12°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Kastamonu: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak: 12°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Artvin: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
Samsun: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı; yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Zamanla bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Güneydoğuda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi vardır. Rüzgar batıda güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa).
Erzurum: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı
Kars: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; zamanla kar yağışlı
Malatya: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur; zamanla karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde batıdan başlayarak zamanla bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Siirt çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Diyarbakır: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Manisa'da sağanak yağış etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
