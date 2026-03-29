Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Türkiye genelinde yağışlı ve fırtınalı bir gün, 10 il için sarı kodlu uyarı var

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve... 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T08:45+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Sarı kod verilen illerMeteoroloji'den 10 il için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Sarı kodlu yağış uyarısı verilen iller arasında Ankara, Antalya, Bolu, Isparta, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce yer aldı.Kuvvetli rüzgar ve yağmura dikkatKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Adıyaman, Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAGenel Durum:Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.EGEGenel Durum:Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor; güney kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek.AKDENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek.İÇ ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Zamanla kuzey ve doğunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa).BATI KARADENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı kesimlerinde öğle saatlerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Zamanla iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Zamanla bölge genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Güneydoğuda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi vardır. Rüzgar batıda güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa).GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde batıdan başlayarak zamanla bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Siirt çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

