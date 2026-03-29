Bir karınca 220 dolara: Yaban hayvanı kaçakçılığı giderek artıyor
Bir karınca 220 dolara: Yaban hayvanı kaçakçılığı giderek artıyor
Kenya'da ortaya çıkan yeni kaçakçılık ağı, kraliçe karıncaların yüzlerce dolara satıldığı küresel bir pazarı gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu ticaretin...
2026-03-29T11:14+0300
2026-03-29T11:14+0300
2026-03-29T11:29+0300
Kenya’da özellikle yağmur sezonunda ortaya çıkan kanatlı karınca sürüleri, artık yalnızca doğanın bir parçası değil, aynı zamanda küresel kaçakçılık ağının hedefi haline geldi.Yetkililerin açıklamalarına göre, özellikle kırmızı renkli kraliçe karıncalar, uluslararası koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor ve karaborsada 220 dolara kadar alıcı bulabiliyor.Kraliçe karıncalar neden bu kadar değerli?Uzmanlara göre, tek bir döllenmiş kraliçe karınca, yüz binlerce bireyden oluşan bir koloni kurabiliyor ve onlarca yıl yaşayabiliyor.Bu özellikleri nedeniyle, özellikle şeffaf kutularda karınca yetiştirme hobisi yaygınlaştıkça talebin arttığı ifade edildi.Kaçakçılığın boyutu şaşırttıGeçtiğimiz yıl yapılan bir operasyonda, 5 bin kraliçe karıncanın canlı olarak ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin, karıncaları tüp ve şırıngalarda saklayarak Avrupa ve Asya’ya göndermeyi planladığı belirtildi.Yetkililer, bu ticaretin fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı kadar dikkat çekmediğini, ancak hızla büyüdüğünü vurguladı.Ekosistem için büyük tehditBilim insanları, kraliçe karıncaların doğadan toplanmasının, doğrudan kolonilerin çökmesine ve ekosistemin zarar görmesine yol açabileceğini belirtti.Bir uzmanın, "Bu türlerin kontrolsüz taşınması ekosistemlerde kaosa yol açabilir" uyarısında bulunduğu ifade edildi.Ayrıca, farklı ülkelere götürülen karıncaların doğaya karışması durumunda tarım ve biyolojik denge üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği kaydedildi.Türkiye'de ekipler yaban hayvanı kaçakçılığına geçit vermiyorTrakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada bulunanlar ise ekipleri bile şaşırttı.Aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/japon-uzmanlar-maymun-punchin-yalnizligini-anlatti-gidecek-baska-bir-yeri-yok-1104549821.html
kaçakçılık, karınca, koloni, kraliçe, fildişi
kaçakçılık, karınca, koloni, kraliçe, fildişi
Bir karınca 220 dolara: Yaban hayvanı kaçakçılığı giderek artıyor
11:14 29.03.2026 (güncellendi: 11:29 29.03.2026)
Kenya’da ortaya çıkan yeni kaçakçılık ağı, kraliçe karıncaların yüzlerce dolara satıldığı küresel bir pazarı gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu ticaretin ekosistem için ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu. En son Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki aramada aralarında kanguruların ve alpakaların da olduğu cins hayvanlar ele geçirilmişti.
Kenya’da özellikle yağmur sezonunda ortaya çıkan kanatlı karınca sürüleri, artık yalnızca doğanın bir parçası değil, aynı zamanda küresel kaçakçılık ağının hedefi haline geldi.
Yetkililerin açıklamalarına göre, özellikle kırmızı renkli kraliçe karıncalar, uluslararası koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor ve karaborsada 220 dolara kadar alıcı bulabiliyor.
Kraliçe karıncalar neden bu kadar değerli?
Uzmanlara göre, tek bir döllenmiş kraliçe karınca, yüz binlerce bireyden oluşan bir koloni kurabiliyor ve onlarca yıl yaşayabiliyor.
Bu özellikleri nedeniyle, özellikle şeffaf kutularda karınca yetiştirme hobisi yaygınlaştıkça talebin arttığı ifade edildi.
Kaçakçılığın boyutu şaşırttı
Geçtiğimiz yıl yapılan bir operasyonda, 5 bin kraliçe karıncanın canlı olarak ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin, karıncaları tüp ve şırıngalarda saklayarak Avrupa ve Asya’ya göndermeyi planladığı belirtildi.
Yetkililer, bu ticaretin fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı kadar dikkat çekmediğini, ancak hızla büyüdüğünü vurguladı.
Ekosistem için büyük tehdit
Bilim insanları, kraliçe karıncaların doğadan toplanmasının, doğrudan kolonilerin çökmesine ve ekosistemin zarar görmesine yol açabileceğini belirtti.
Bir uzmanın, "Bu türlerin kontrolsüz taşınması ekosistemlerde kaosa yol açabilir" uyarısında bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca, farklı ülkelere götürülen karıncaların doğaya karışması durumunda tarım ve biyolojik denge üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği kaydedildi.
Türkiye'de ekipler yaban hayvanı kaçakçılığına geçit vermiyor
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada bulunanlar ise ekipleri bile şaşırttı.
Aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.