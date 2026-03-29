https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/bir-karinca-220-dolara-yaban-hayvani-kacikligi-giderek-artiyor--1104589191.html

Bir karınca 220 dolara: Yaban hayvanı kaçakçılığı giderek artıyor

Kenya’da ortaya çıkan yeni kaçakçılık ağı, kraliçe karıncaların yüzlerce dolara satıldığı küresel bir pazarı gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu ticaretin... 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T11:14+0300

yaşam

kaçakçılık

karınca

koloni

kraliçe

fildişi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104589019_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_070b2f48903c8eb7a10288738bfa4d04.png

Kenya’da özellikle yağmur sezonunda ortaya çıkan kanatlı karınca sürüleri, artık yalnızca doğanın bir parçası değil, aynı zamanda küresel kaçakçılık ağının hedefi haline geldi.Yetkililerin açıklamalarına göre, özellikle kırmızı renkli kraliçe karıncalar, uluslararası koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor ve karaborsada 220 dolara kadar alıcı bulabiliyor.Kraliçe karıncalar neden bu kadar değerli?Uzmanlara göre, tek bir döllenmiş kraliçe karınca, yüz binlerce bireyden oluşan bir koloni kurabiliyor ve onlarca yıl yaşayabiliyor.Bu özellikleri nedeniyle, özellikle şeffaf kutularda karınca yetiştirme hobisi yaygınlaştıkça talebin arttığı ifade edildi.Kaçakçılığın boyutu şaşırttıGeçtiğimiz yıl yapılan bir operasyonda, 5 bin kraliçe karıncanın canlı olarak ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin, karıncaları tüp ve şırıngalarda saklayarak Avrupa ve Asya’ya göndermeyi planladığı belirtildi.Yetkililer, bu ticaretin fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı kadar dikkat çekmediğini, ancak hızla büyüdüğünü vurguladı.Ekosistem için büyük tehditBilim insanları, kraliçe karıncaların doğadan toplanmasının, doğrudan kolonilerin çökmesine ve ekosistemin zarar görmesine yol açabileceğini belirtti.Bir uzmanın, "Bu türlerin kontrolsüz taşınması ekosistemlerde kaosa yol açabilir" uyarısında bulunduğu ifade edildi.Ayrıca, farklı ülkelere götürülen karıncaların doğaya karışması durumunda tarım ve biyolojik denge üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği kaydedildi.Türkiye'de ekipler yaban hayvanı kaçakçılığına geçit vermiyorTrakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada bulunanlar ise ekipleri bile şaşırttı.Aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

