Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/bir-karinca-220-dolara-yaban-hayvani-kacikligi-giderek-artiyor--1104589191.html
Bir karınca 220 dolara: Yaban hayvanı kaçakçılığı giderek artıyor
Sputnik Türkiye
Kenya'da ortaya çıkan yeni kaçakçılık ağı, kraliçe karıncaların yüzlerce dolara satıldığı küresel bir pazarı gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu ticaretin...
2026-03-29T11:14+0300
2026-03-29T11:29+0300
yaşam
kaçakçılık
karınca
koloni
kraliçe
fildişi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104589019_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_070b2f48903c8eb7a10288738bfa4d04.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104589019_0:385:1024:1153_1920x0_80_0_0_b272f47518925daa9555318676b195b8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaçakçılık, karınca, koloni, kraliçe, fildişi

11:14 29.03.2026 (güncellendi: 11:29 29.03.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKarınca
Karınca - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Kenya’da ortaya çıkan yeni kaçakçılık ağı, kraliçe karıncaların yüzlerce dolara satıldığı küresel bir pazarı gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu ticaretin ekosistem için ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu. En son Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki aramada aralarında kanguruların ve alpakaların da olduğu cins hayvanlar ele geçirilmişti.
Kenya’da özellikle yağmur sezonunda ortaya çıkan kanatlı karınca sürüleri, artık yalnızca doğanın bir parçası değil, aynı zamanda küresel kaçakçılık ağının hedefi haline geldi.
Yetkililerin açıklamalarına göre, özellikle kırmızı renkli kraliçe karıncalar, uluslararası koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor ve karaborsada 220 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

Kraliçe karıncalar neden bu kadar değerli?

Uzmanlara göre, tek bir döllenmiş kraliçe karınca, yüz binlerce bireyden oluşan bir koloni kurabiliyor ve onlarca yıl yaşayabiliyor.
Bu özellikleri nedeniyle, özellikle şeffaf kutularda karınca yetiştirme hobisi yaygınlaştıkça talebin arttığı ifade edildi.

Kaçakçılığın boyutu şaşırttı

Geçtiğimiz yıl yapılan bir operasyonda, 5 bin kraliçe karıncanın canlı olarak ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin, karıncaları tüp ve şırıngalarda saklayarak Avrupa ve Asya’ya göndermeyi planladığı belirtildi.
Yetkililer, bu ticaretin fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı kadar dikkat çekmediğini, ancak hızla büyüdüğünü vurguladı.

Ekosistem için büyük tehdit

Bilim insanları, kraliçe karıncaların doğadan toplanmasının, doğrudan kolonilerin çökmesine ve ekosistemin zarar görmesine yol açabileceğini belirtti.
Bir uzmanın, "Bu türlerin kontrolsüz taşınması ekosistemlerde kaosa yol açabilir" uyarısında bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca, farklı ülkelere götürülen karıncaların doğaya karışması durumunda tarım ve biyolojik denge üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği kaydedildi.

Türkiye'de ekipler yaban hayvanı kaçakçılığına geçit vermiyor

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada bulunanlar ise ekipleri bile şaşırttı.
© AA / Gökhan BalcıEdirne
Edirne - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2026
Edirne
© AA / Gökhan Balcı
Aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.
Punch - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала