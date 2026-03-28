Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, partisinden istifa etti
Yasak aşk iddialarının ardından Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti'den istifa etti. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T18:11+0300
2026-03-28T18:25+0300
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Işıksu, yazılı açıklamasında, şahsına yönelik yürütülen süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ettiğini belirterek şunları söyledi:
© Fotoğraf : Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu XAdapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu
Yasak aşk iddialarının ardından Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti'den istifa etti.
Işıksu, yazılı açıklamasında, şahsına yönelik yürütülen süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ettiğini belirterek şunları söyledi:
Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir. Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim. Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum. Hakikat elbet tecelli edecektir. Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah.
