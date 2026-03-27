Yakalama kararı çıkarılmıştı: Hande Erçel gözaltına alındı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel gözaltına alındı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yurt dışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel Türkiye'ye döndü ve gözaltına alındı. Erçel, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.Ünlü isimler gözaltına alınmıştıÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan'ın da bulunduğu kişiler yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

