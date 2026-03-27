Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Yakalama kararı çıkarılmıştı: Hande Erçel gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılmıştı: Hande Erçel gözaltına alındı
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel gözaltına alındı. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T12:01+0300
2026-03-27T12:08+0300
türki̇ye
hande erçel
i̇stanbul adliyesi
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yurt dışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel Türkiye'ye döndü ve gözaltına alındı. Erçel, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.Ünlü isimler gözaltına alınmıştıÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan'ın da bulunduğu kişiler yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
türki̇ye
hande erçel, i̇stanbul adliyesi, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
hande erçel, i̇stanbul adliyesi, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

Yakalama kararı çıkarılmıştı: Hande Erçel gözaltına alındı

12:01 27.03.2026 (güncellendi: 12:08 27.03.2026)
Hande Erçel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Ayrıntılar geliyor
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yurt dışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel Türkiye'ye döndü ve gözaltına alındı.
Erçel, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Ünlü isimler gözaltına alınmıştı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan'ın da bulunduğu kişiler yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
