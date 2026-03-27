Trafikte işlenen suçlarda sanıklar neden tahliye ediliyor?

“Bu tahliyeler neden yaşanıyor? Trafikte ‘taksirle öldürme suçunu’ çok duyuyoruz. Taksir, kasten öldürme anlamına gelmiyor. ‘Öldürmek istemedim, dikkatsizlikle oldu’ anlamına geliyor. Şehir içinde 150 kilometre hızla giden kişi ihmal değil cana kast etmiş oluyor. Hakim, tutuklama konusunda ise kaçma şüphesine, sabıkaya ve suçun cezasına bakıyor. Çoğunlukla tutuksuz yargılama kararı çıkıyor. Berkay Şengel, yaya geçidinde havaya uçarak hayatını kaybetti. Sanık ise ‘Görmedim’ diyor. Sanığın ‘olası kast’ ile yargılanması ise ‘Öleceğini biliyordum ancak yine de yaptım’ anlamına geliyor. Olası kast ile yargılamada cezalar ağırlaşıyor. Hukukta bir boşluk var. Bunu yetkililerin bir araya gelerek değiştirmesi gerekiyor.”