Trafikte işlenen suçlarda sanıklar neden tahliye ediliyor?
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası'nda yaya geçidinde durmayarak Berkay Şengel'in ölümüne sebep olan Azad Baran Hışım'ın ilk duruşmada tahliye edilmesiyle ilgili konuştu. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda yaya geçidinde durmayarak Berkay Şengel’in ölümüne sebep olan Azad Baran Hışım’ın ilk duruşmada tahliye edilmesiyle ilgili konuştu.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Kadıköy’de 26 yaşındaki Berkay Şengel’in yolun karşısına geçmek istediği sırada çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Azad Baran Hışım’ın ilk duruşmada tahliye edilmesine ilişkin konuştu.
Ailenin avukatı ve Şengel’in yakınlarının karara itiraz edeceği bilgisini veren Aslan, “Olayın yaya geçidinde gerçekleşmesi davayı daha da tartışmalı hale getiriyor” dedi.
Mahkemenin, hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan altı yıla kadar hapis cezası talep edilen Hışım’ın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına hükmettiğini söyleyen Aslan, “Bu kişinin beş ayrı suç kaydı olduğu öğreniliyor. 6 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre sanığın kazada tamamen kusurlu, maktulün ise kusursuz olduğu belirleniyor” ifadelerini kullandı.
‘Yetkililer bir araya gelmeli’
Trafikte işlenen suçlarda yaşanan tahliyelere tepki gösteren Aslan, şunları söyledi:
“Bu tahliyeler neden yaşanıyor? Trafikte ‘taksirle öldürme suçunu’ çok duyuyoruz. Taksir, kasten öldürme anlamına gelmiyor. ‘Öldürmek istemedim, dikkatsizlikle oldu’ anlamına geliyor. Şehir içinde 150 kilometre hızla giden kişi ihmal değil cana kast etmiş oluyor. Hakim, tutuklama konusunda ise kaçma şüphesine, sabıkaya ve suçun cezasına bakıyor. Çoğunlukla tutuksuz yargılama kararı çıkıyor. Berkay Şengel, yaya geçidinde havaya uçarak hayatını kaybetti. Sanık ise ‘Görmedim’ diyor. Sanığın ‘olası kast’ ile yargılanması ise ‘Öleceğini biliyordum ancak yine de yaptım’ anlamına geliyor. Olası kast ile yargılamada cezalar ağırlaşıyor. Hukukta bir boşluk var. Bunu yetkililerin bir araya gelerek değiştirmesi gerekiyor.”