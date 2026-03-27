Tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme geldi: '30 milyon lira üstü işlemlerde avukat zorunluluğu getirilecek'
Tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme geldi: '30 milyon lira üstü işlemlerde avukat zorunluluğu getirilecek'
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün akşamki 12. Yargı Paketi açıklamasında yer alan "30 bin lira" olarak basına yansımıştı, bu ifadeye "30 milyon lira" şeklinde... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T07:32+0300
2026-03-27T07:32+0300
ekonomi̇
akın gürlek
anadolu ajansı (aa)
tapu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle dün akşam bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili basına yansıyan açıklamadaki "Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek" ifadelerine daha sonra düzeltme geldi. "30 bin lira" rakamı "30 milyon lira" olarak düzeltildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre açıklama şöyle düzeltildi:
Sputnik Türkiye
akın gürlek, anadolu ajansı (aa), tapu
akın gürlek, anadolu ajansı (aa), tapu

Tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme geldi: '30 milyon lira üstü işlemlerde avukat zorunluluğu getirilecek'

07:32 27.03.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün akşamki 12. Yargı Paketi açıklamasında yer alan "30 bin lira" olarak basına yansımıştı, bu ifadeye "30 milyon lira" şeklinde düzeltme açıklaması geldi. Açıklama "Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek" şeklinde düzeltildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle dün akşam bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili basına yansıyan açıklamadaki "Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek" ifadelerine daha sonra düzeltme geldi.
"30 bin lira" rakamı "30 milyon lira" olarak düzeltildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre açıklama şöyle düzeltildi:
"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."
Adalet Bakanı Gürlek: Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek
Dün, 21:54
