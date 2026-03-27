Rusya Dışişleri: Moskova, BM’nin köle ticaretine karşı kararını memnuniyetle karşılıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın BM Genel Kurulu'nun transatlantik köle ticaretini 'insanlığa karşı en ağır suçlardan biri' olarak tanıyan kararını... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu’nun transatlantik köle ticaretini ‘insanlığa karşı en ağır suçlardan biri’ olarak tanıyan kararını “tarihi belge” olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Moskova, kararın, sömürgecilik, ırkçılık ve ırk ayrımcılığının sonuçlarıyla mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: BM Genel Kurulu, perşembe günü yapılan oylamada transatlantik köle ticaretinin "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanınmasına ilişkin kararı kabul etti. Karar tasarısına 123 ülke “evet” oyu verirken, ABD, İsrail ve Arjantin “hayır” oyu kullandı. Fransa, İngiltere ve Almanya gibi bazı ülkeler çekimser kaldı. Tasarıya Afrika Grubu adına hareket eden Gana öncülük etti.
23:10 27.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu’nun transatlantik köle ticaretini ‘insanlığa karşı en ağır suçlardan biri’ olarak tanıyan kararını “tarihi belge” olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Moskova, kararın, sömürgecilik, ırkçılık ve ırk ayrımcılığının sonuçlarıyla mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rusya tarafı bu tarihi belgenin kabulünü memnuniyetle karşılıyor. Moskova, kararın tarihi adaletin yeniden tesis edilmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olacağına ve sömürgeciliğin sonuçlarıyla, ırkçılık ve ırk ayrımcılığıyla mücadeleye yönelik uluslararası hukuki rejimin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor.
Belgeye destek vermeyi reddeden Batılılar ve onların piyonları, Afrika halklarının yaşadığı acı ve yoksunluklara kayıtsız kalarak ikiyüzlülüklerini ortaya koymuş, kolonyal dönemde işlenen suçlar için sorumluluk üstlenmeye hazır olmadıklarını göstermiştir.
BM Genel Kurulu, perşembe günü yapılan oylamada transatlantik köle ticaretinin "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanınmasına ilişkin kararı kabul etti. Karar tasarısına 123 ülke “evet” oyu verirken, ABD, İsrail ve Arjantin “hayır” oyu kullandı. Fransa, İngiltere ve Almanya gibi bazı ülkeler çekimser kaldı. Tasarıya Afrika Grubu adına hareket eden Gana öncülük etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
