Rusya Dışişleri: Moskova, BM’nin köle ticaretine karşı kararını memnuniyetle karşılıyor

Rusya Dışişleri: Moskova, BM’nin köle ticaretine karşı kararını memnuniyetle karşılıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın BM Genel Kurulu'nun transatlantik köle ticaretini 'insanlığa karşı en ağır suçlardan biri' olarak tanıyan kararını... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T23:10+0300

2026-03-27T23:10+0300

2026-03-27T23:10+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu’nun transatlantik köle ticaretini ‘insanlığa karşı en ağır suçlardan biri’ olarak tanıyan kararını “tarihi belge” olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Moskova, kararın, sömürgecilik, ırkçılık ve ırk ayrımcılığının sonuçlarıyla mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: BM Genel Kurulu, perşembe günü yapılan oylamada transatlantik köle ticaretinin "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanınmasına ilişkin kararı kabul etti. Karar tasarısına 123 ülke “evet” oyu verirken, ABD, İsrail ve Arjantin “hayır” oyu kullandı. Fransa, İngiltere ve Almanya gibi bazı ülkeler çekimser kaldı. Tasarıya Afrika Grubu adına hareket eden Gana öncülük etti.

moskova

batı

rusya

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, moskova, bm genel kurulu, köle ticareti, i̇nsanlığa karşı suç, batı, afrika, sömürgecilik, bm, rusya