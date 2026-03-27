‘Petrol, gıdanın görünmeyen maliyeti’
‘Petrol, gıdanın görünmeyen maliyeti’
TÜKONFED Gönüllüsü Ramazan Keskin, Okan Aslan’la Gün Ortası programında artan petrol fiyatlarının gıdaya etkisi hakkında yaptığı açıklamada “Petrol, gıdanın... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T15:21+0300
2026-03-27T15:21+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
TÜKONFED Gönüllüsü ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı savaşla birlikte artan petrol fiyatlarının gıdaya etkisine yönelik konuşan Keskin, birçok kalemde maliyetin arttığını söyledi.Keskin, “Petrol gıdanın görünmeyen maliyeti. Nakliye maliyetleri, seralardaki ısınma ve enerji giderleri artıyor. Bu anlamda savaşın başladığı tarihlerden bu yana tüm ambalaj fiyatlarına da zam yapıldı. Bu da gıda fiyatlarını etkiliyor. Geçirdiğimiz kış dönemindeki soğuk ve selden kaynaklı verim kaybı da olmuştu. Hem petrol artışları hem verimsizlikten dolayı şu anda arz noktasında sıkıntılar var. Yaz aylarına kadar özellikle sebzenin yüksek fiyatlarda devam edeceğini düşünüyorum” dedi.“Birkaç yıl önce domatesin 15-16 lira olan üretim maliyeti 30 lira seviyesinde seyrediyor” diyen Keskin, “Paketlenmesi, ambalajlanması ve nakliyesi de eklenince fiyatlar daha da artıyor. Örneğin domateste 20-30 liralık artış olunca toplum tepki gösteriyor ancak sebze üretim maliyeti tamamen diğer ürünlerin maliyetleriyle ilgili. Gübre ve mazot da çok pahalı. TL bazında işçilikte çok yükseğiz” ifadelerini kullandı.‘Tarımda çalışan insanların yaş ortalaması 57’Tarımdan elde edilen karın düşüşü ve artan maliyetlerin gençleri tarımdan uzaklaştırdığını belirten Keskin, şunları söyledi:
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed

‘Petrol, gıdanın görünmeyen maliyeti’

15:21 27.03.2026
TÜKONFED Gönüllüsü Ramazan Keskin, Okan Aslan’la Gün Ortası programında artan petrol fiyatlarının gıdaya etkisi hakkında yaptığı açıklamada “Petrol, gıdanın görünmeyen maliyeti” dedi.
TÜKONFED Gönüllüsü ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı savaşla birlikte artan petrol fiyatlarının gıdaya etkisine yönelik konuşan Keskin, birçok kalemde maliyetin arttığını söyledi.
Keskin, “Petrol gıdanın görünmeyen maliyeti. Nakliye maliyetleri, seralardaki ısınma ve enerji giderleri artıyor. Bu anlamda savaşın başladığı tarihlerden bu yana tüm ambalaj fiyatlarına da zam yapıldı. Bu da gıda fiyatlarını etkiliyor. Geçirdiğimiz kış dönemindeki soğuk ve selden kaynaklı verim kaybı da olmuştu. Hem petrol artışları hem verimsizlikten dolayı şu anda arz noktasında sıkıntılar var. Yaz aylarına kadar özellikle sebzenin yüksek fiyatlarda devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
“Birkaç yıl önce domatesin 15-16 lira olan üretim maliyeti 30 lira seviyesinde seyrediyor” diyen Keskin, “Paketlenmesi, ambalajlanması ve nakliyesi de eklenince fiyatlar daha da artıyor. Örneğin domateste 20-30 liralık artış olunca toplum tepki gösteriyor ancak sebze üretim maliyeti tamamen diğer ürünlerin maliyetleriyle ilgili. Gübre ve mazot da çok pahalı. TL bazında işçilikte çok yükseğiz” ifadelerini kullandı.

‘Tarımda çalışan insanların yaş ortalaması 57’

Tarımdan elde edilen karın düşüşü ve artan maliyetlerin gençleri tarımdan uzaklaştırdığını belirten Keskin, şunları söyledi:
“Tarımda çalışan insanların yaş ortalaması 57. Gençler tarım yapmak istemiyor. Domatesin toplanmasının bile 6-7 aylık bir süreci var. Çiftçi bu emeğin karşılığını da alamayınca gençler özellikle tarımdan uzaklaşıyor. Öte yandan Antalya’da hava şartlarından kaynaklı bir boşluk yaşandı. Ürün olmadığı için fiyatlar yükseliyor. Sezonun başında ürünün en bol olduğu zaman üretici zarar etti. Biber fiyatları pazarlarda 300 lira. Geçen hafta biberin Antalya’dan alınışı 150 lira. 150 liraya alınan malın içinde yüzde 30 seviyesinde pazar değeri olmayan ürünler de var. Kalitenin düşük olduğu bir dönemdeyiz. Yüzde 30 da zaten 45 lira otomatik ekliyor. 195 lira depoda bekletilen ürüne 25 lira nakliye maliyeti de biniyor. Pazardakiler de para kazanmak zorunda. İşçi çalıştırıyorlar. Ancak fiyatlar muhakkak inecek. Kalite ve verimlilik yavaş yavaş artacak.”
