‘Petrol, gıdanın görünmeyen maliyeti’

‘Petrol, gıdanın görünmeyen maliyeti’

TÜKONFED Gönüllüsü Ramazan Keskin, Okan Aslan'la Gün Ortası programında artan petrol fiyatlarının gıdaya etkisi hakkında yaptığı açıklamada "Petrol, gıdanın... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T15:21+0300

2026-03-27T15:21+0300

2026-03-27T15:21+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

tükonfed

TÜKONFED Gönüllüsü ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı savaşla birlikte artan petrol fiyatlarının gıdaya etkisine yönelik konuşan Keskin, birçok kalemde maliyetin arttığını söyledi.Keskin, “Petrol gıdanın görünmeyen maliyeti. Nakliye maliyetleri, seralardaki ısınma ve enerji giderleri artıyor. Bu anlamda savaşın başladığı tarihlerden bu yana tüm ambalaj fiyatlarına da zam yapıldı. Bu da gıda fiyatlarını etkiliyor. Geçirdiğimiz kış dönemindeki soğuk ve selden kaynaklı verim kaybı da olmuştu. Hem petrol artışları hem verimsizlikten dolayı şu anda arz noktasında sıkıntılar var. Yaz aylarına kadar özellikle sebzenin yüksek fiyatlarda devam edeceğini düşünüyorum” dedi.“Birkaç yıl önce domatesin 15-16 lira olan üretim maliyeti 30 lira seviyesinde seyrediyor” diyen Keskin, “Paketlenmesi, ambalajlanması ve nakliyesi de eklenince fiyatlar daha da artıyor. Örneğin domateste 20-30 liralık artış olunca toplum tepki gösteriyor ancak sebze üretim maliyeti tamamen diğer ürünlerin maliyetleriyle ilgili. Gübre ve mazot da çok pahalı. TL bazında işçilikte çok yükseğiz” ifadelerini kullandı.‘Tarımda çalışan insanların yaş ortalaması 57’Tarımdan elde edilen karın düşüşü ve artan maliyetlerin gençleri tarımdan uzaklaştırdığını belirten Keskin, şunları söyledi:

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed