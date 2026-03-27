Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı: Marmara dahil yağış bekleniyor
© Ağıt Erdi Ulukaya
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun doğusunda başlayan yağış, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa bölgesi dahil Trakya ve güneyde Antalya ile devam edecek. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 6 derece artacak. Bitlis, Siirt, Batman, Hakkari, Van, Şırnak için sarı kodlu yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Mart Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Çanakkale, Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den uyarılar
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Çanakkale: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (akşam saatlerinde yerel kuvvetli)
Edirne: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Genel Durum:
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısında aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar: 16°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Denizli: 20°C, Parçalı bulutlu
İzmir: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (akşam saatlerinde yerel kuvvetli)
Manisa: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in doğusu ile Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 22°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Antalya: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı
Hatay: 19°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Mersin: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış; iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve yer yer sis görülecek.
Amasya: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Genel Durum:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli; Şırnak çevrelerinde sağanak ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı
Kars: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı
Malatya: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı (yerel kuvvetli)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel Durum:
Çok bulutlu. Bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Siirt ve Batman’ın kuzeyinde yağışların yerel kuvvetli olması ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor.
Diyarbakır: 16°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep: 17°C, Çok bulutlu
Siirt: 9°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Şanlıurfa: 21°C, Çok bulutlu