Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı: Marmara dahil yağış bekleniyor

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun doğusunda başlayan yağış, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa bölgesi dahil Trakya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Mart Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Çanakkale, Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.EGEGenel Durum:Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin batısında aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.AKDENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in doğusu ile Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış; iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve yer yer sis görülecek.DOĞU ANADOLUGenel Durum:Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli; Şırnak çevrelerinde sağanak ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel Durum:Çok bulutlu. Bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Siirt ve Batman’ın kuzeyinde yağışların yerel kuvvetli olması ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

