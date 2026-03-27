‘Lübnan’daki çatışmalar İran savaşından uzun sürebilir, Hizbullah gücünü koruyor’

“Lübnan’da ne olacağına dair bir şey söylemek pek mümkün değil. Savaşın İran’daki çatışmadan daha uzun bile sürmesi mümkün. Güneydeki kara çatışmaları da belirleyici olacak. İsrail Beka’yı ve güneydeki köprüleri bombaladı ancak bundan sonra bombardımanların bir anlam ifade edilmediği de görülüyor çünkü Hizbullah’ın direnişi devam ediyor. Ciddi bir insanlık faciası var tabii. Belki bu bombalamalarla iç çatışmayı tetiklemek istediler ancak şu ana kadar böyle bir durum ortaya çıkmadı. Kriz derinleştikçe Beyrut’ta yoğunlaşıyor ve Beyrut zaten kalabalık. Orada da sefalet ve kaos ortaya çıkıyor. Buralarda kişisel bir çatışmayla farklı mezhepler arasında bir iç savaşın tetiklenmesi de söz konusu olabilir. İsrail bunu istiyor olabilir. Güneyden ilerlemenin nereye varacağına da bakmak gerekiyor. 1978 ve 1982’de İsrail bölgeyi işgal ettiğinde bir hafta kadar süre içerisinde Litani Nehri’ne kadar olan bölgeleri kontrol etmişti. O dönem Filistinli gerillalar vardı ve İsrail çekilmeyi tercih etmişti. Hizbullah, Filistinli gerillalardan daha örgütlü. İsrail bölgeden kovulduktan sonra İsrail bölgeye yerleşmişti. Hizbullah’ın 2024’teki çatışmada uğradıkları tahribata rağmen savaşma kabiliyetini yitirmediğini görüyoruz. Depolar ve yer altı tünellerinde küçük gruplar halinde varlıklarını sürdürüyorlar. İsrail ordusu sözcüsü ise Hamas üyelerinin de Lübnan’ın güneyinde çatışmada yer aldığını söyledi. Bunu işgali meşrulaştırmak için de söylemiş olabilir ancak Hamas ve birtakım farklı grupların Hizbullah ile ortak mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Kara işgali ilerleyebilir. Üstelik ilkbahar geldiği için bölge yeşerdi. İsrail askerleri bölgeye sokulduğunda, Hizbullah’ın tecrübeli savaşçıları tarafından pusuya düşürülebilir. İsrail tarafında da ciddi şekilde yaralıların olduğu da aşikar. Hizbullah, güneydeki Yahudi yerleşimlerine fırlatılan füzeler dışında yaralı tahliyesi için gelen İsrail uçaklarına da saldırı düzenledklerini ifade etti.”