https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/lavrov-ve-arakci-irandaki-krize-diplomatik-cozum-olasiliklarini-gorustu-1104569669.html
Lavrov ve Arakçi, İran'daki krize diplomatik çözüm olasılıklarını görüştü
Lavrov ve Arakçi, İran'daki krize diplomatik çözüm olasılıklarını görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran çevresinde gelişen krizle ilgili siyasi ve... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T23:59+0300
2026-03-27T23:59+0300
2026-03-27T23:59+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abbas arakçi
rusya
i̇ran
körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
abd
ortadoğu
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097033134_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_ec16894ac4bd02406c57f56821f00b64.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile İran etrafında tırmanan krizin uluslararası hukuk temelinde ve bölge ülkelerinin meşru çıkarları gözetilerek siyasi-diplomatik yollarla çözülmesi perspektiflerini görüştüğü belirtildi. Görüşmede, özellikle İran ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi komşu ülkelerin güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasının önemine vurgu yapıldığı aktarıldı.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere, özellikle Tahran’a yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Buna karşılık İran, İsrail topraklarına ve Ortadoğu’daki ABD askeri üslerine misilleme saldırıları gerçekleştiriyor. Bu çatışmalar, komşu Arap ülkelerini de tehdit altına aldı. Söz konusu ülkeler, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava sahalarını tamamen veya kısmen kapatmak zorunda kaldı.
rusya
i̇ran
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097033134_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_106ccf1720fcb43ecc5172f989141f77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, rusya, i̇ran, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), abd, ortadoğu, i̇srail
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, rusya, i̇ran, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), abd, ortadoğu, i̇srail
Lavrov ve Arakçi, İran'daki krize diplomatik çözüm olasılıklarını görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran çevresinde gelişen krizle ilgili siyasi ve diplomatik çözüm imkanlarını görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile İran etrafında tırmanan krizin uluslararası hukuk temelinde ve bölge ülkelerinin meşru çıkarları gözetilerek siyasi-diplomatik yollarla çözülmesi perspektiflerini görüştüğü belirtildi. Görüşmede, özellikle İran ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi komşu ülkelerin güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasının önemine vurgu yapıldığı aktarıldı.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Taraflar, çatışmanın uluslararası hukuk temelinde ve aralarında İran ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi komşularının da bulunduğu bölgedeki tüm ülkelerin meşru çıkarları dikkate alınarak, siyasi-diplomatik bir hatta çekilmesi perspektifleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere, özellikle Tahran’a yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Buna karşılık İran, İsrail topraklarına ve Ortadoğu’daki ABD askeri üslerine misilleme saldırıları gerçekleştiriyor. Bu çatışmalar, komşu Arap ülkelerini de tehdit altına aldı. Söz konusu ülkeler, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava sahalarını tamamen veya kısmen kapatmak zorunda kaldı.