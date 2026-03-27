Lavrov ve Arakçi, İran'daki krize diplomatik çözüm olasılıklarını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran çevresinde gelişen krizle ilgili siyasi ve... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile İran etrafında tırmanan krizin uluslararası hukuk temelinde ve bölge ülkelerinin meşru çıkarları gözetilerek siyasi-diplomatik yollarla çözülmesi perspektiflerini görüştüğü belirtildi. Görüşmede, özellikle İran ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi komşu ülkelerin güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasının önemine vurgu yapıldığı aktarıldı.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere, özellikle Tahran’a yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Buna karşılık İran, İsrail topraklarına ve Ortadoğu’daki ABD askeri üslerine misilleme saldırıları gerçekleştiriyor. Bu çatışmalar, komşu Arap ülkelerini de tehdit altına aldı. Söz konusu ülkeler, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava sahalarını tamamen veya kısmen kapatmak zorunda kaldı.

