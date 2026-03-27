‘Körfez kolektif savunma sağlayamadı, bölgede dengeler değişecek’

‘Körfez kolektif savunma sağlayamadı, bölgede dengeler değişecek’

Prof. Dr. Veysel Ayhan'a göre ABD-İsrail'e yönelik İran misillemeleri karşısında kolektif savunma geliştiremeyen Körfez, agresif politikalar izleyecek. Körfez... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T14:38+0300

2026-03-27T14:38+0300

2026-03-27T14:38+0300

eksen

radyo sputnik

radyo

radyo

donald trump

körfez

i̇srail

hizbullah

haşdi şabi

abd

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta saldırı başlattığı İran, Körfez’deki ABD üsleri ile petrol tesislerini hedef aldığı saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Donald Trump yönetiminin savaşın kısa süreceği ve İran’ın direnç gösteremeyeceği yönündeki öngörülerine rağmen Tahran’ın; saldırıların maliyetini bölge geneline yayma stratejisi, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin beş binden fazla drone ve füze saldırısına maruz kalmasıyla yeni bir güvenlik krizini tetikliyor.Lübnan’da Hizbullah’ın yerel direnişi ve İsrail’in Litani Nehri’ne kadar uzanan işgal planları, Irak’ta ise mezhepsel kırılmaların ülkeyi iç savaşa sürükleme riski bölgedeki belirsizliği artırırken Körfez sermayesinin ve turizm vizyonunun İran füzelerinin gölgesinde kalması, bölge ülkelerini ABD ile daha agresif askeri ittifaklara ve kolektif savunma arayışlarına yöneltiyor. Öte yandan Körfez ülkeleri, bu gelişmeler sonrası özellikle ABD tarafından dışlandıkları bir diplomasi trafiğine karşı daha sert ve savunma odaklı bir politika izleyeceğinin sinyalini veriyor.ABD-İsrail-İran savaşının Körfez’e yansımalarını Prof. Dr. Veysel Ayhan ile konuştuk.‘İran, bütün kırmızı çizgileri kaldırdı’Ayhan, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırılarına karşı İran’ın, savaşma konusunda bütün sınırları ortadan kaldırdığını belirterek sözlerine başladı. Ayhan; İran’ın, savaşın maliyetinin bölge ülkelerine yansıyacağını söylediğini de hatırlattı:‘Savaş ateşkesle sonuçlansa da İran krizi son bulmaz’İsrail ve ABD’nin İran’daki hedeflerinin örtüşmediğini ifade eden Ayhan, savaşın ateşkesle sonuçlanması halinde dahi krizin devam edeceği görüşünde. Ayhan’a göre ‘Hiçbir şey 28 Şubat öncesi gibi olmayacak.’‘Lübnan’daki çatışmalar yayılacak’Hizbullah’ın İsrail işgaline karşı kurulduğunu hatırlatan Ayhan, saldırıların Hizbullah’ın direnişini bitiremeyeceğini ifade etti. Ayhan, çatışmaların yayılacağını ve bölge ülkelerinin de savaşın içine çekilebileceğini öngörüyor:‘Şiilerin tamamını İran’ın yanında göremeyiz’Savaşın Irak’a da etki ettiğini ifade eden Ayhan, Körfez’in kendilerine yapılan saldırılarda Iraklı grupların da kullanıldığını söylediğini aktardı. Ayhan, Irak’taki savaşın sadece etnik değil mezhepsel düzeye de sıçrayabileceği görüşünde:‘Körfez’e yapılan saldırılar, politikalarında değişimlere yol açtı’İran’ın, Körfez’deki ABD üsleri ve petrol tesislerine yaptığı saldırıların Körfez ülkelerinin politikalarını değiştirmesine sebep olduğunu belirten Ayhan, savaşın ABD-İsrai-İran savaşı olmaktan çıktığı görüşünde. Ayhan’a göre Körfez, kendilerinin dahil olmadığı bir ateşkes anlaşmasını endişeyle karşılayacak:‘Körfez, ABD ile ilişkileri geliştirecek’Ayhan’a göre kendi savunmalarını gerçekleştiremediklerini gören Körfez, önümüzdeki süreçte ABD ile askeri ilişkileri daha da ilerletecek hatta alternatif bölgesel ittifaklara da yönelecek. Ayhan, Körfez’in kendi içerisinde dahi birlik olamadığının da altını çizdi:

körfez

i̇srail

abd

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, donald trump, körfez, i̇srail, hizbullah, haşdi şabi, abd, veysel ayhan