Kadınların görünmeyen emeği yıllık 7 trilyona ulaşıyor
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz oldu. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T14:45+0300
Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın başlıklı raporunu yayınladı. Rapor, kadınlar ile erkekler arasında nüfus açısından neredeyse tam bir denge bulunduğunu, buna karşın diğer pek çok başlıkta belirgin eşitsizliklerin sürdüğünü gösterdi. TÜİK'in açıkladığı veriler ışığında ev içi görünmeyen emeğin piyasa değerini hesaplayan Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın başlıklı raporunu yayınladı. Rapor, kadınlar ile erkekler arasında nüfus açısından neredeyse tam bir denge bulunduğunu, buna karşın diğer pek çok başlıkta belirgin eşitsizliklerin sürdüğünü gösterdi. TÜİK’in açıkladığı veriler ışığında ev içi görünmeyen emeğin piyasa değerini hesaplayan Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.
Karadeniz, şöyle aktardı:
“TÜİK’e göre hane içinde kadınların ev işlerine ayırdığı süre 4,5 saat iken erkeklerin sadece 50 dakika. Yemek yapma oranı ev içinde yüzde 85 kadınların üzerindeyken erkeklerde bu oran yüzde 10 seviyesinde. Çocuk bakımına baktığımızda kadınlar yüzde 94 seviyesindeyken erkeklerde yüzde 2 seviyesinde. Bu farklar aslında ev içi emeği sistematik olarak kadınların üzerine yüklendiğinin en açık kanıtı. Ve kadınların ücretsiz ev içi emeği ekonomik olarak da hesaplandığında aslında ortaya çıkan tablo gerçekten çok ciddi. Bu toplam süre dikkat çekici bir ekonomik büyüklüğe işaret ediyor. Bu verilere dayanarak asgari ücret üzerinden ev emeğinin bugünkü piyasa değerini hesapladım. Buna göre bir kadının aylık ev içi emeği toplam 17 bin TL değerinde. Ve bu hesap Türkiye geneline uyarlandığında kadınların görünmeyen emeğinin karşılığı aylık 586 milyar TL iken yıllık 7 trilyon seviyesine ulaşıyor. Kadınların her gün saatler süren bu görünmeyen emeği aslında ekonomik karşılığı hesaplandığında da Türkiye'de devasa bir görünmeyen ekonominin varlığını da gösteriyor bize. Yani bu bir iş ama adı konulmuyor. Maaşı yok. Resmiyette yok. Ve çok ciddi bir emek söz konusu. Özellikle çalışan kadınlar için her gün ikinci bir mesai anlamına geliyor.”
'Ev işleri iş gücüne katılamamanın en büyük nedenlerinden biri'
“Ve kadınlar bu yükü erkeklerden 5 kat daha fazla taşıyor. Ve bu bir eşitsizlik meselesi bakıldığında. Bütün bunlar sadece ev içini değil aslında kadınların iş hayatına katılımını da etkiliyor. Yine TÜİK'in iş gücü istihdam verilerine baktığımızda zaten kadınların ev işleriyle meşguliyetinin iş gücüne dahil olamama nedenleri arasında büyük bir payı olduğunu görüyoruz. Kadınlar bu ek yük nedeniyle aslında iş hayatına da erkekler kadar kolay katılamıyorlar. Ve kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36 iken erkeklerin yüzde 72 seviyesinde. Yani ev işleri iş gücüne katılamamanın aslında en büyük nedenlerinden biri. Örneğin tarım sektöründe kayıt dışı çalışan kadınların oranı yüzde 91 seviyesinde. Kadınlar ortalama 20 yıl çalışırken erkekler 39 yıl iş hayatında kalabiliyorlar. Kadınların erkeklerden daha fazla yarı zamanlı çalıştığını da görüyoruz. Çünkü evde üstlenmeleri gereken ev işleri de oluyor. Bu görünmeyen emeği konuşmak, paylaşmak ve toplumsal farkındalık yaratmak çok önemli. Çünkü bu sadece bir eşitsizlik meselesi de değil. Ekonomiyi ve toplumun işleyişini de büyük oranda ilgilendiriyor.”