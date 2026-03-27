Kadınların görünmeyen emeği yıllık 7 trilyona ulaşıyor

“TÜİK’e göre hane içinde kadınların ev işlerine ayırdığı süre 4,5 saat iken erkeklerin sadece 50 dakika. Yemek yapma oranı ev içinde yüzde 85 kadınların üzerindeyken erkeklerde bu oran yüzde 10 seviyesinde. Çocuk bakımına baktığımızda kadınlar yüzde 94 seviyesindeyken erkeklerde yüzde 2 seviyesinde. Bu farklar aslında ev içi emeği sistematik olarak kadınların üzerine yüklendiğinin en açık kanıtı. Ve kadınların ücretsiz ev içi emeği ekonomik olarak da hesaplandığında aslında ortaya çıkan tablo gerçekten çok ciddi. Bu toplam süre dikkat çekici bir ekonomik büyüklüğe işaret ediyor. Bu verilere dayanarak asgari ücret üzerinden ev emeğinin bugünkü piyasa değerini hesapladım. Buna göre bir kadının aylık ev içi emeği toplam 17 bin TL değerinde. Ve bu hesap Türkiye geneline uyarlandığında kadınların görünmeyen emeğinin karşılığı aylık 586 milyar TL iken yıllık 7 trilyon seviyesine ulaşıyor. Kadınların her gün saatler süren bu görünmeyen emeği aslında ekonomik karşılığı hesaplandığında da Türkiye'de devasa bir görünmeyen ekonominin varlığını da gösteriyor bize. Yani bu bir iş ama adı konulmuyor. Maaşı yok. Resmiyette yok. Ve çok ciddi bir emek söz konusu. Özellikle çalışan kadınlar için her gün ikinci bir mesai anlamına geliyor.”