İran, ateşkes mesajlarına artık güvenmiyor
İran'da neler oluyor?
Abone ol
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Donald Trump’ın ateşkes çağrısının İran’da karşılık bulmadığını belirterek, İran yönetiminin bu tür mesajları geçmiş deneyimler nedeniyle güvenilir değil, zaman kazanmaya yönelik stratejik hamleler olarak gördüğünü ifade etti.
Çağatay, Trump’ın “ateşkes ilan edebilirim” açıklamasının İran’da nasıl karşılandığına değinerek şu ifadeleri kullandı:
Donald Trump, ateşkes ilan edebilirim dedi. Trump'ın ateşkes ilan etmesinin İran tarafından nasıl karşılandığını söyleyeyim. Sabah, İran hükümet sözcüsü dedi ki biz bunlara tokuz. Bizim karnımız bunlara tok. Neden? Çünkü biliyorsunuz, Viyana'da nükleer müzakere görüşmeleri yapılmadan bir gün önce ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? 28 Şubat günü harekatı başlattı. Oysa 1 Mart günü Viyana'da nükleer müzakereler devam ediyordu. İran'ı hazırlıksız yakalamak istedi ve İran'ın hazırlıksız olmadığını gördü. Şimdi tekrar aynı şeyi yapıyor. Bu defa da müzakere masası kuracağını ilan ederek savaşın dozunu artıracak. Ve İran bu defa bu zokayı yutmayacak. O zaman da yutmadı. Ama derler ya çıkmadık canda bir umut vardır. Belki müzakere masasında bir şey olabilir diye düşünüldü.
Çağatay, İran’ın geçmişte müzakere sürecinde yaşadığı askeri müdahale deneyimi nedeniyle Donald Trump ve ABD’den gelen ateşkes mesajlarına artık güvenmediğini ve bunları zaman kazanmaya yönelik hamleler olarak gördüğünü belirtti:
Müzakereye hazırlandı. İran’lılar bütün işlerini güçlerini bıraktılar. Ali Hamaney normal gündemini sürdürdü. Sığınaklarda yaşamayan yani normal şartlarda sığınaklarda yaşaması gereken birisi ofisinde çalışıyordu. Ve füzelerle ofisinde vurdular. İşte kahpece bir müdahale biçimiydi bu. Bu kahpece müdahale biçiminden dolayı İran artık bundan böyle Donald Trump'tan gelen hiçbir mesaja bu anlamıyla doğrusal bir değerlendirme yapmadan kendi bildiğini okumaya devam edecektir. Eğer aksini yaparsa Amerika Birleşik Devleti zaman kazanmak için bu ateşkesi zaten gündeme getiriyor. Ama zaman kazanıp belki bir rehavet uykusuna kapılırlar. Biz de aradan vururuz bu defa sonucu alırız diye düşünüyorlar. Bunun böyle olmayacağını biliyoruz.