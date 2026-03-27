İran, ateşkes mesajlarına artık güvenmiyor

Donald Trump, ateşkes ilan edebilirim dedi. Trump'ın ateşkes ilan etmesinin İran tarafından nasıl karşılandığını söyleyeyim. Sabah, İran hükümet sözcüsü dedi ki biz bunlara tokuz. Bizim karnımız bunlara tok. Neden? Çünkü biliyorsunuz, Viyana'da nükleer müzakere görüşmeleri yapılmadan bir gün önce ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? 28 Şubat günü harekatı başlattı. Oysa 1 Mart günü Viyana'da nükleer müzakereler devam ediyordu. İran'ı hazırlıksız yakalamak istedi ve İran'ın hazırlıksız olmadığını gördü. Şimdi tekrar aynı şeyi yapıyor. Bu defa da müzakere masası kuracağını ilan ederek savaşın dozunu artıracak. Ve İran bu defa bu zokayı yutmayacak. O zaman da yutmadı. Ama derler ya çıkmadık canda bir umut vardır. Belki müzakere masasında bir şey olabilir diye düşünüldü.