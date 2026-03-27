Gazeteci Demir Tahran’dan bildirdi: İran’da ordu millet el ele direniyor
15:10 27.03.2026 (güncellendi: 15:11 27.03.2026)
Ankara Farkı
Aydınlık Gazetesi Tahran Muhabiri Gürkan Demir İran’daki son gelişmeleri Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında aktardı. Gazeteci Demir, İran’da devlet otoritesinin korunduğunu, halk ile güvenlik güçleri arasında güçlü bir dayanışma olduğunu ve ABD-İsrail saldırılarına rağmen ülkenin ilk günkü direncini sürdürdüğünü belirtti.
Ortadoğu’da uzun süredir tırmanan gerilim, karşılıklı tehditler ve bölgedeki vekil güçler üzerinden yürütülen çatışmaların ardından doğrudan askeri saldırılara dönüştü.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar kısa sürede bölgesel bir çatışma dinamiğine evrildi. İran ise yalnızca kendi topraklarında değil, Irak, Lübnan ve çevre sahalarda etkili olan müttefik unsurlarla birlikte karşılık verdi. İlk günlerde ‘hızlı sonuç alma’ hedefiyle başlayan saldırıların beklenen etkiyi yaratmamasıyla birlikte çatışma çok boyutlu bir sürece dönüştü.
Bu tablo, sahadaki askeri dengelerin yanı sıra bölge halklarının tutumu ve devletlerin dayanıklılığı açısından da yeni bir döneme işaret ediyor.
Aydınlık Gazetesi Tahran Muhabiri Gürkan Demir, İran’da sahadaki son durumu, günlük yaşamın seyrini, halk ile güvenlik güçleri arasındaki dayanışmayı ve ABD-İsrail saldırılarına karşı verilen direnci anlattı:
“Kafeler, restoranlar açık. İranlılarda günlük hayatlarını önemli ölçüde normal gibi devam ettirme gayreti var. Saldırı sesine tanıklık ettiklerinde de insanlar daha güçlü sloganlar atmaya başlıyorlar. İran’da kontrol kaybedilmiş değil, hem ABD-İsrail saldırganlığına karşı meydanları dolduran kitlelerin kontrolü hem de güvenlik güçlerinin kontrolü hâkim.”
‘Kara harekâtı ABD’yi daha zora sokar’
“Vuruş kapasitesinin artması, İran-Irak-Lübnan sahasındaki direniş güçlerinin ortak hareket ediyor olması, ABD’den gelen ateşkes açıklaması… ilk gün yönetimi devirme şiarı ile yola çıkan ABD ve İsrail varken bugün Hürmüz Boğazı’nı bile açamayan, oraya yoğunlaşmak isteyen ABD ile karşı karşıyayız.
Savaşın başında koşulsuz teslimiyet isterken şimdi gelinen noktada kendileri ateşkesi gündeme taşımaya başladılar. Önce teslimiyet isterken şimdi ‘silahları susturalım’ diyorlar.”
‘İran muazzam bir hazırlık yapmış'
“ABD ve İsrail’in saldırı dizilerinde birikimli isimlerini kaybetmiş olsa da İran büyük bir hazırlık yapmış. Kadroları görevlendirme, gıda, enerji, su tedariği, devlet televizyonunun yayın yapacağı sistemler vs. muazzam bir hazırlık yapmış.”
‘ABD üsleri güvenlikten çok güvensizlik yaratıyor’
“Körfez’de de iki fikrin çarpıştığı bir döneme girilmiş durumda. Haliyle ABD’nin orada üssü olmasa o ülkelerin bulunduğu noktalara doğru füze ateşlenmeyecek. Ama ABD üssüne ev sahipliği yaptıkları için o üsler hedef alınıyor. Bölge ülkelerinin halkları da zaten gördü ama yönetimleri de bu üslerin güvenlikten ziyade güvensizlik yarattığını kavramaya başlıyorlar. Katar Dışişleri Bakanı’nın yaptığı açıklama da bu noktada önemli. Katar Körfez’de diğer ülkelere nazaran çok daha farklı bir yöntem izlemeye başlamış gözüküyor. Bunun da İran ve Türkiye ile olan iletişimin sıklaşmasından kaynaklandığı gözüküyor.”
‘Halkta büyük dayanışma var’
“İran içerisinde büyük bir dayanışma var. Bu dayanışma kolektif bir şekilde ilerliyor. Herkes birbirine destek oluyor. Öğle saatlerinden sonra her mahalle ve sokakta el ele verip çorbalar kaynatılıyor, sandviçler yapılıyor. Bunlar hem güvenlik güçlerine hem oradan geçenlere dağıtılıyor. İnsanları bir arada tutan, kenetleyen paylaşımcı ruh sürüyor. Bazı esnaf fiyat düşürdüğü gibi bazı koşullarda da karşılıksız verdiklerini ifade eden pankartlar asıyor.”
‘ABD’nin mesaj gönderdiği doğru ama görüşme yok’
“Donald Trump 1’e 5 katıyor. İran’a gönderdikleri mesajları kamuoyuna ‘görüşüyoruz’ olarak aktarıyor. İran’a ulaşan mesajlar var; İran bunu inkâr etmiyor. Ama İran cephesi bunu bir görüşme, müzakere, masaya oturma olarak tanımlamıyor. Çünkü masaya oturmuyor, doğrudan görüşmüyor, aracılar üzerinden gelen mesajlar var; İran bunların da bazılarını reddederek yanıt veriyor ve kendi şartlarını ortaya koyuyor.”