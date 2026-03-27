Gazeteci Demir Tahran’dan bildirdi: İran’da ordu millet el ele direniyor

“Körfez’de de iki fikrin çarpıştığı bir döneme girilmiş durumda. Haliyle ABD’nin orada üssü olmasa o ülkelerin bulunduğu noktalara doğru füze ateşlenmeyecek. Ama ABD üssüne ev sahipliği yaptıkları için o üsler hedef alınıyor. Bölge ülkelerinin halkları da zaten gördü ama yönetimleri de bu üslerin güvenlikten ziyade güvensizlik yarattığını kavramaya başlıyorlar. Katar Dışişleri Bakanı’nın yaptığı açıklama da bu noktada önemli. Katar Körfez’de diğer ülkelere nazaran çok daha farklı bir yöntem izlemeye başlamış gözüküyor. Bunun da İran ve Türkiye ile olan iletişimin sıklaşmasından kaynaklandığı gözüküyor.”